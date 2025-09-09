Китайският президент Си Цзинпин заяви, че е готов да засили стратегическата комуникация и да сътрудничи тясно със Северна Корея, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА.

Си изпрати поздравления на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея.

„Китайската страна е готова да се присъедини към усилията за насърчаване на приятелството между Китай и КНДР и социалистическата кауза на двете страни чрез засилена стратегическа комуникация, чести посещения и тясно сътрудничество“, се казва в текста

Лидерите на двете съседни ядрени сили се срещнаха в Пекин миналата седмица, когато Ким присъства на военен парад там по време на рядко пътуване за участие в многостранна среща. На първата им среща от шест години насам Си призова за по-тясно сътрудничество съд Северна Корея по глобални и регионални въпроси.

Посещението на Ким в Пекин ще помогне на отношенията на Северна Корея с Китай, които се влошиха, докато Ким поддържаше връзки с Русия, и ще помогне на Пхенян да си осигури икономическа помощ в условията на продължаващи санкции, казват експерти.

По време на визитата в Пекин Ким се видят и с руския президент Владимир Путин.

След завръщането си от Пекин Ким инспектира провеждането на наземен тест на „двигател с твърдо гориво и висока тяга”, изработен от въглеродни влакна и акцентира, че това е „значителна промяна” в разширяването на ядрените стратегически сили на Северна Корея.