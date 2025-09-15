Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим

Подробно търсене

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира съоръжение за производство на ядрени материали, 29 януари 2025 година. Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
15.09.2025 06:05
Постоянното представителство на Северна Корея към Организацията на обединените нации заяви, че позицията на страната като ядрена държава е необратима и осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейската държавна медия КЦТА.

„Позицията на Корейската народнодемократична република (КНДР) като ядрена държава, която е трайно заложена във върховния и основен закон на държавата, е необратима“, се казва в изявлението на представителството на КНДР към ООН и международните организации във Виена.

В изявлението също така се отправят критики срещу натиска от страна на САЩ за денуклеаризация и се казва, че това представлява „провокативно действие“ и намеса във вътрешните работи на Северна Корея. В него се посочва още, че севернокорейските ядрени оръжия са „неизбежен вариант“ за защита на страната от ядрените заплахи на САЩ.

Свързани новини

14.09.2025 01:50

Сестрата на Ким Чен-ун предупреди, че военните учения на САЩ, Южна Корея и Япония може да имат негативни последици за тях

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония, може да имат отрицателни последици за тях, съобщи днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
13.09.2025 06:56

Ким Чен-ун заяви, че Северна Корея ще представи ядрената си политика на предстоящо партийно събрание

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната ще представи политиката си за съвместно развитие на ядрените оръжия и конвенционалната военна мощ по време на предстоящо ключово събрание на управляващата Корейска трудова партия, предаде
12.09.2025 19:20

Доклад на ООН: Северна Корея екзекутира хора за гледане и споделяне на чуждестранни филми и телевизионни програми

Северна Корея е екзекутирала хора за гледане или разпространяване на чуждестранни телевизионни програми, включително популярни южнокорейски сериали, като част от засилващите се репресии срещу личните свободи, сочи доклад на ООН за правата на човека.
11.09.2025 08:03

Лидерът на Северна Корея е затвърдил статута на дъщеря си като приемник на поста, заявява южнокорейското разузнаване

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като приемник на най-висшия пост в страната, заявиха пред Ройтерс депутати от Южна Корея, като се позоваха на южнокорейското разузнаване
10.09.2025 01:32

Ким Чен-ун поздрави севернокорейските войски в чужбина по повод деня на основаването на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави вчера севернокорейските войски и хората в чужбина, изтъквайки сигурната позиция на страната в реч по повод деня на основаването на Северна Корея, предаде агенция КЦТА.
09.09.2025 02:13

Си Цзинпин заяви, че е готов да засили стратегическата комуникация и да сътрудничи тясно със Северна Корея, а Ким Чен-ун присъства на тест на ракетен двигател

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че е готов да засили стратегическата комуникация и да сътрудничи тясно със Северна Корея, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА. Си изпрати поздравления на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод
06.09.2025 08:41

Тръмп отрeче да е знаел за провалената тайна мисия на американски командоси, убили севернокорейски цивилни през 2019 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е знаел за свръхсекретната мисия на американски морски "тюлени" в Северна Корея през 2019 г., която се е провалила и е довела до смъртта на неуточнен брой невъоръжени севернокорейски цивилни, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от Франс прес.
05.09.2025 22:52

Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия през 2019 г., съобщи "Ню Йорк таймс"

Американски морски "тюлени" са използвали огнестрелно оръжие и са убили неуточнен брой севернокорейски цивилни при провалена тайна операция за поставяне на подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес в публикация в. "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс.

