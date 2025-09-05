Подробно търсене

Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия през 2019 г., съобщи "Ню Йорк таймс"

Алексей Маргоевски
Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия през 2019 г., съобщи "Ню Йорк таймс"
Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия през 2019 г., съобщи "Ню Йорк таймс"
Илюстративна снимка. (AP/Aaron Favila)
Сеул,  
05.09.2025 22:52
 (БТА)

Американски морски "тюлени" са използвали огнестрелно оръжие и са убили неуточнен брой севернокорейски цивилни при провалена тайна операция за поставяне на подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес в публикация в. "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс.

Цитирайки неназовани източници, включително настоящи и бивши военни, запознати с подробностите около все още засекретената операция, изданието посочва, че Тръмп я е одобрил по време на първия си мандат, когато е водил историческите си преговори с Ким.

Пентагонът и американското посолство в Сеул засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар на публикацията.

Цивилните изглежда са се гмуркали за лов на ракообразни, когато изненадващо се натъкнали на отряд американски морски "тюлени", които извършвали десант на морски бряг под прикритието на нощта, пише вестникът. Американските командоси открили огън и убили рибарите, излезли в морето с малка лодка, се допълва в публикацията, без се се уточнява броят на убитите.

Секретен доклад на Пентагона по-късно заключи, че убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия, се посочва в публикацията.

След последната среща на Тръмп с Ким през 2019 г., преговорите между двете държави бяха замразени, а Северна Корея продължи да развива ядрената и ракетната си програма, посочва Ройтерс.

/ВС/

Свързани новини

05.09.2025 03:51

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат учения във връзка с ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи Сеул

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:00 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация