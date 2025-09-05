Подробно търсене

Светослав Танчев
Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат учения във връзка с ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи Сеул
Знамената на САЩ и Южна Корея се развяват по време на съвместни учения по прекосяване на река край южнокорейския град Йоджу, 20 октомври 2023 г. Снимка: AP/Ahn Young-joon, File
Сеул,  
05.09.2025 03:51
 (БТА)

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Съвместните маневри ще започнат на 15 септември, се казва още в изявлението.

/СХТ/

