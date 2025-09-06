Подробно търсене

Тръмп отрeче да е знаел за провалената тайна мисия на американски командоси, убили севернокорейски цивилни през 2019 г.

Светослав Танчев
Илюстративна снимка: AP/Aaron Favila, File
Вашингтон,  
06.09.2025 08:41
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е знаел за свръхсекретната мисия на американски морски "тюлени" в Северна Корея през 2019 г., която се е провалила и е довела до смъртта на неуточнен брой невъоръжени севернокорейски цивилни, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от Франс прес.

"Не знам нищо за това. За първи път чувам за това", каза американският президент в отговор на журналистически въпрос, зададен му снощи в Овалния кабинет на Белия дом за тази мисия на командосите, чиято цел е била да се постави подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и Тръмп.

Според в. "Ню Йорк Таймс" тази операция на командосите е била проведена по време на първия мандат на Доналд Тръмп, когато той е бил в разгара на преговорите с Ким Чен-ун относно ядрената програма на Северна Корея - преговори, които в крайна сметка се оказаха безплодни. От замисъла до завършването ѝ тя е била одобрена пряко на няколко пъти от президента републиканец, пише престижният американски ежедневник.

Високорисковата мисия е извършена под прикритието на нощта през зимата в началото на 2019 г. след продължила месеци наред подготовка в американски води от същото подразделение на специалните сили, което уби Осама бин Ладен през 2011 г., отбелязва в. "Ню Йорк Таймс", който разказва подробно за мисията.

 

