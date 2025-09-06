Доналд Тръмп подписа указа за преименуване на Министерството на отбраната в "Министерство на войната"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, предвиждащ Министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерство на войната". По думите на републиканеца "това е послание за победа" към целия свят, съобщиха агенциите.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък може да бъде наричан "министър на войната".