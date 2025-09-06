Доналд Тръмп подписа указа за преименуване на Министерството на отбраната в "Министерство на войната"

Американски командоси са убили севернокорейски цивилни по време на провалена тайна мисия през 2019 г., съобщи "Ню Йорк таймс"
Американски морски "тюлени" са използвали огнестрелно оръжие и са убили неуточнен брой севернокорейски цивилни при провалена тайна операция за поставяне на подслушвателно устройство в Северна Корея по време на дипломатическите преговори през 2019 г. между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес в публикация в. "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс.