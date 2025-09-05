Подробно търсене

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро за злоупотреба с господстващо положение в рекламните технологии

Бойчо Попов
ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро за злоупотреба с господстващо положение в рекламните технологии
Снимка: AP/Thibault Camus, архив
Брюксел,  
05.09.2025 18:40
 (БТА)

Европейската комисия наложи глоба от почти 3 млрд. евро (2,95 млрд. евро) на "Гугъл" (Google), дъщерно дружество на "Алфабет" (Alphabet Inc.), за злоупотреба с господстващо положение на пазара на рекламни технологии. Компанията е задължена да спре практиките, с които е предоставяла предимство на собствените си рекламни борси пред конкурентите, предадоха информационните агенции.

Решението е взето на фона на напрегнати търговски отношения между ЕС и САЩ. Президентът Доналд Тръмп нееднократно е критикувал опитите на Брюксел да наложи ограничения върху американските технологични гиганти. Въпреки че "Гугъл" е изправена пред антитръстови проверки в световен мащаб, тя получи известно облекчение тази седмица, когато съдия в САЩ постанови, че няма да е необходимо бизнесът ѝ за онлайн търсене да бъде разбит, за да се отстранят вредите, за които твърди Министерството на правосъдието.

"Гугъл" съобщи пред Блумбърг, че ще обжалва санкцията. Лий-Ан Мълхоланд, вицепрезидент по регулаторните въпроси в компанията, заяви, че глобата е "необоснована" и изискваните промени ще затруднят работата на хиляди европейски компании.

Европейският комисар по антитръстовите въпроси Тереза Рибера заяви, че публичните институции трябва да действат, когато пазарите се провалят, за да предотвратят злоупотреби от страна на доминиращи играчи.

"Когато пазарите се провалят, публичните институции трябва да действат, за да попречат на доминиращите играчи да злоупотребяват с властта си", заяви в изявление комисарят на ЕС по антитръстовите въпроси Тереза Рибера. "Истинската свобода означава равнопоставеност, при която всички се конкурират при равни условия, а гражданите имат истинско право на избор". 

През 2023 г. Брюксел предупреди "Гугъл", че е ощетила онлайн издатели чрез предпочитане на собствената си програма за рекламен обмен. Предшественичката на Рибера – Маргрете Вестагер – посочи тогава, че само задължителна продажба на част от бизнеса може да реши проблемите. Вестагер прекара десетилетие в Европейската комисия, през което наложи на "Гугъл" глоби за над 8 млрд. евро по три различни дела, като две от тях впоследствие бяха частично отменени или намалени от съдиите на ЕС.

В САЩ също продължават антитръстовите проверки срещу компанията. Министерството на правосъдието обмисля допълнителни корективни мерки, включително евентуална продажба на платформата "Ад Мениджър" (Ad Manager), като изслушване по темата е насрочено за 22 септември.

/БП/

