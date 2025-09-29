Китай винаги се е стремял да укрепи и развие отношенията си със Северна Корея, заяви Ван И пред севернокорейската външна министърка

Ръководителят на китайската дипломация Ван И заяви пред севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, която е на посещение в Китай, че поддържането, укрепването и развитието на двустранните отношения винаги е било непоколебима стратегическа насока на Китайската комунистическа партия (ККП) и на китайското правителство, предаде Синхуа.

Ван също така отбеляза, че традиционното приятелство между Пекин и Пхенян е изградено по-старите поколения лидери на двете комунистически партии и представлява ценно богатство.

По-рано този месец китайският президент и генерален секретар на ККП Си Цзинпин и сереврнокорейският лидер и генерален секретар на Корейската трудова партия (КТП) Ким Чен-ун имаха историческа среща и стигнаха до важен консенсус, припомни Ван. Китайският външен министър добави, че Китай и Северна Корея трябва да реализират решенията на двамата лидери, да повишат равнището на стратегическата си комуникация и да утвърдят обмена и сътрудничеството си.

Китай и Северна Корея са социалистически страни с общи идеали и цели и трябва да засилят обмяната на опит в управлението и администрацията и да насърчат развитието на социалистическите си каузи, подчерта китайският външен министър.

Чое от своя страна каза, че възпоменателните събития в Китай по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война ясно са демонстрирали историческите постижения, всестранната национална сила и международния статус на Китай. Севернокорейската външна министърка добави, че Пхенян иска да задълбочи сътрудничеството си с Пекин и да издигне двустранните отношения до ново по-високо равнище.