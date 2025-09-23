Подробно търсене

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че още по-енергично ще работи за укрепване на връзките с Китай, предадоха севернокорейските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Изявлението на Ким беше в отговор на поздравителното послание на китайския президент Си Цзинпин по повод годишнината от основаването на Северна Корея.

Ким също така заяви, че е „чувствал достатъчно добре“ подкрепата на Китай по време на посещението си в Пекин по-рано този месец, където присъства на военен парад заедно със Си. Там двамата имаха и двустранна среща, която беше първата им от 6 години насам.

Китай е основен поддръжник на Северна Корея.

Малко преди това изявление относно Китай, Ким заяви, че няма причина да се избягват преговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от ядрените оръжия. Ким увери, че той никога няма да се откаже от ядрения арсенал на страната си в замяна на преустановяване на санкциите, които са й наложени.

