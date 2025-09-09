Подробно търсене

Макрон се готви да изравни рекорда на Митеран със 7 премиери по време на президентството си

Габриела Големанска
Снимка: Manon Cruz/Pool via AP
Париж,  
09.09.2025 06:32
 (БТА)

С падането на правителството на френския премиер центрист Франсоа Байру, френският президент Еманюел Макрон ще трябва да номинира седми премиер, откакто дойде на власт в Елисейския дворец през 2017 г., обобщава Бе Еф Ем Те Ве. Така той ще изравни рекорда на президента Франсоа Митеран.

По време на първия мандат на Макрон премиери бяха последователно Едуар Филип и Жан Кастекс. По време на втория мандат от 2022 г. насам премиери бяха Елизабет Борн, Габриел Атал, Мишел Барние и Франсоа Байру.

Никола Саркози беше единственият президент само с един премиер и това беше Франсоа Фийон.

При Митеран премиерите бяха трима през първия му мандат и четирима през втория и това бяха съответно Пиер Мороа, Лоран Фабиюс, Жак Ширак, Мишел Рокар, Едит Кресон, Пиер Береговоа и Едуар Баладюр.

Президентът Жак Ширак е работил с четирима премиери  - Ален Жюпе, Лионел Жоспен, Жан-Франсоа Рафарен и Доминик дьо Вилпен.

Шарл де Гол е имал трима премиери – Мишел Дебре, Жорж Помпиду, Морис Кув дьо Мюрвил. Същият брой премиери е имал Франсоа Оланд и това са Жан-Марк Еро, Манюел Валс и Бернар Казньов.

По времето на Жорж Помпиду имаше двама премиери – Жак Шабан Делма и Пиер Месмер.

При Валери Жискар Д’Естен премиерите бяха двама и това бяха Жак Ширак и Ремон Бар.

