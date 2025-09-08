Президентът Макрон ще обяви новия премиер на Франция "в близките дни", каза Елисейският дворец

Подробно търсене
Иво Тасев
Досегашният френски премиер Франсоа Байру и президентът на страната Еманюел Макрон. Снимка: АП/Tom Nicholson
Париж,  
08.09.2025 20:53
 (БТА)

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще назначи нов министър-председател на страната "в близките дни", предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

Досегашният премиер Франция Франсоа Байру загуби днешния вот на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент), предаде Ройтерс.

Сега той ще трябва да подаде оставка, уточни агенцията.

Депутатите гласуваха срещу вота на доверие, поискан от премиера, с 364 на 194 гласа, предадоха световните агенции и френски медии. 25 души са се въздържали.

Байру ще връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон утре сутринта, информира Ройтерс, като се позова на информация от канцеларията на премиера.

Седемдесет и четири годишният Байру встъпи в длъжност като министър-председател само преди девет месеца, отбеляза световната агенция.

Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.

Байру поиска неочаквано гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз, и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.

Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година. От друга страна, през 2027 г. във Франция трябва да бъдат произведени президентски избори, отбелязва Ройтерс.

/ИТ/

