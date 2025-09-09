Ройтерс: Кого може да избере Макрон за следващ премиер на Франция

Френският президент Еманюел Макрон не разполага с мнозинство във фрагментирания и разединен парламент и няма да му е лесно да намери нов премиер на мястото на Франсоа Байру.

Водещ въпрос пред президента е кой ще успее да преодолее разделението в Националното събрание и да приеме бюджета за 2026 г.

С оглед на предстоящите президентски избори през 2027 г. опонентите на Макрон нямат голям стимул да правят живота му по-лесен.

Ето някои от имената, които се спрягат за евентуален наследник на Байру:

Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в оставка

Трийсет и девет годишният Себастиан Льокорню участва в надпреварата за премиерския пост през декември, преди Байру да успее в последния момент да убеди президента, че се намира в най-добрата позиция да постигне консенсус по бюджета. Льокорню напуска консервативната партия "Републиканците" и се присъединява към центристката политическа формация на Макрон след победата му на президентските избори през 2017 г. Пет години по-късно Льокорню оглавява кампанията за преизбиране на Макрон.

Льокорню влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.

Представители на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен заявиха, че биха могли да дадат условна подкрепа на Льокорню. През април 2024 г. Льо Пен и Льокорню са имали "дискретна вечеря", като тази информация, потвърдена от запознат източник, предизвика възмущение в редиците на левицата.

Катрин Вотрен, министър на труда в оставка

Катрин Вотрен - политик, ветеран от "Републиканците", бе назначена за министър на труда в правителството на Байру.

Завръщането ѝ на политическата сцена е свързано с опита на Макрон да направи правителството си по-привлекателно в условията на нарастващо социално напрежение и фрагментирана парламентарна динамика, както и да заздрави отношенията между управляващия центристки блок и консерваторите. Преди това шейсет и пет годишната Вотрен заема министерски пост в правителството на бившия президент Жак Ширак. Тя е спрягана като възможен кандидат за премиер през 2022 г., преди Макрон да предостави поста на Елизабет Борн.

Ерик Ломбар, министър на финансите в оставка

Шейсет и седем годишният Ерик Ломбар е министър на финансите в кабинета на Байру в период на политически и фискални сътресения.

В миналото той работи като банкер и освен това е съветник на бившия министър на финансите от 90-те години - социалиста Мишел Сапен, като по това време Ломбар се изявява като прагматичен посредник между разединените политически блокове в парламента. Той е в добри отношения с лидерите на френските социалисти.

Ломбар ръководи изготвянето на плана за намаляване на бюджетния дефицит с 44 млрд. евро. Планът включва повишаване на данъците и съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г., но Ломбар признава, че всяко ново правителство неизбежно ще трябва да ограничи амбициите си за икономии, за да може бюджетът да бъде приет от парламента. Ломбар заяви пред в. "Файненшъл таймс", че е против налагането на нови данъци за бизнеса, но че не изключва възможността за въвеждането на по-високи данъци за хора с високи доходи.

Ломбар категорично отхвърля тезата, че във Франция се задава дългова криза от типа на гръцката.

Пиер Московиси, председател на френската Сметна палата

Пиер Московиси, който е на 67-годишна възраст, е виден френски политически деец и икономист и понастоящем е председател на Сметната палата - главната одитна институция на Франция.

Московиси е министър на финансите от 2012 до 2014 г. и ръководи мерките на президента Франсоа Оланд в отговор на кризата в еврозоната. Бурната реакция срещу готвените по това време увеличения на някои от данъците принуждава Московиси да се откаже от тази мярка.

По-късно, от 2014 г. до 2019 г., той е европейски комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митниците. Тогава Московиси се застъпва за строга фискална дисциплина в целия ЕС.

През юли тази година Московиси заяви, че нарастващият бюджетен дефицит на Франция представлява "смъртна опасност" за икономическата стабилност на страната.

Бернар Казньов, бивш премиер от Социалистическата партия

Шейсет и две годишният Бернар Казньов е дългогодишен политик от Социалистическата партия, уважаван заради спокойното си поведение и уменията си да реагира на кризи.

Той е премиер от декември 2016 г. до май 2017 г., по време на управлението на президента Оланд. Преди това Казньов е министър на вътрешните работи и ръководи действията на Франция в областта на сигурността след атентатите в Париж през 2015 г. и нападението с камион в Ница през 2016 г. (БТА)

(Превод от английски език: Николай Велев)