Лихвите по френските облигации за пръв път в историята на еврозоната надминаха италианските

Бойчо Попов
Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson, архив
Париж,  
09.09.2025 15:18
 (БТА)

За първи път в историята на еврозоната разходите по заемите на Франция надхвърлиха тези на Италия, съобщават Файненшъл таймс и Блумбърг. Според анализаторите това отразява засилените опасения на инвеститорите за фискалната политика в Париж и променя динамиката на пазара на облигации в региона.

Разместването днес се дължи частично на технически причини, свързани с падежите на референтните облигации, но тенденцията към сближаване на доходността на френския и италианския дълг се наблюдава от години. С доходност от 3,47 на сто по 10-годишните заеми Франция вече плаща повече от Гърция (3,35 на сто) и се доближава до Италия (3,51 на сто).

Пазарни наблюдатели отбелязват, че Франция, която традиционно се възприемаше като част от "ядрото" на еврозоната, се движи към групата на по-рисковите държави и преминава към "периферията". Допълнителната премия спрямо германските бундове достигна 0,8 процентни пункта.

Политическата несигурност засилва натиска върху президента Еманюел Макрон, след като премиерът Франсоа Байру подаде оставка заради загубен вот на доверие. Плановете му за намаляване на бюджетния дефицит, включително чрез премахване на два официални празника, няма да бъдат реализирани. Новият министър-председател ще трябва да представи ревизиран фискален пакет за 2026 г.

По данни на Евростат дългът на Франция е достигнал 113 на сто от брутния вътрешен продукт през 2024 г., спрямо 101 на сто през 2017 г. Прогнозите са до 2026 г. той да нарасне до 118 на сто. "Мудис" (Moody’s) понижи кредитния рейтинг на страната в края на миналата година, а "Стандард енд Пуърс" (S&P Global) и "Фич" (Fitch) поддържат оценките си с отрицателна перспектива. Очаква се "Фич" да публикува актуализираната си оценка в петък.

/СЛС/

