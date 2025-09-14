Новият френски премиер отхвърля предложение да се съкратят два официални почивни дни като част от мерките за намаляване на бюджетния дефицит

Новият френски премиер Себастиан Льокорню каза в интервю за в. "Льо Прованс", че отхвърля предложението на своя предшественик Франсоа Байру да се съкратят два официални почивни дни като част от мерките за намаляване на бюджетния дефицит.

Льокорню коментира и новината, че международната рейтингова агенция "Фич" в петък понижи кредитния рейтинг на Франция от "AA-" на "A+", което е най-ниското ниво за Франция досега. "Ние плащаме за нестабилността", заяви новият френски премиер.

"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция броени дни след като Льокрюно встъпи в длъжност като премиер. В момента той се опитва да сформира кабинет и да изготви бюджет за 2026 г., който да бъде одобрен от силно разделения парламент.