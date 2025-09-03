Френският финансов министър призова за компромис по бюджета за 2026 г. в интервю за в. "Файненшъл таймс"

Френското правителство ще трябва да направи компромис по отношение на плановете за намаляване на бюджетния дефицит, ако премиерът Франсоа Байру не получи подкрепа при вота на доверие на 8 септември, заяви в цитирано от Ройтерс интервю за в. "Файненшъл таймс" френският министър на финансите Ерик Ломбар.

"Това е неизбежно", каза той, допълвайки, че при нови преговори ще са необходими отстъпки, за да се намали размера на фискалния пакет, ако правителството падне.

Правителството на Байру се стреми да намали бюджетния дефицит до 4,6 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) идната година от 5,4 на сто тази година, планирайки спестявания на стойност близо 44 милиарда евро. Опозиционните партии отхвърлят подобен сценарий.

Ломбар заявява в интервюто, че се надява Байру да спечели вота, но отбелязва, че е "уверен", че сегашният премиер или евентуален негов наследник все още могат да приемат бюджета преди крайния срок до края на годината.

Френският финансов министър отхвърли също така и опасенията за предстояща дългова криза във Франция, заявявайки: "Ще се погрижим за дефицита".

Ломбар потвърди на среща на френското бизнес лоби МЕДЕФ (MEDEF), провела се миналата седмица, че държавният дефицит ще бъде намален до 5,4 на сто от БВП до края на годината. В опит да успокои инвеститорите, той заяви, че не вижда заплаха от финансова криза.

Ако Байру не получи необходимата подкрепа при гласуването идната седмица, президентът Еманюел Макрон може незабавно да назначи нов премиер, да поиска от Байру да остане на поста си като служебен министър-председател за известно време или да реши да свика предсрочни парламентарни избори. Макрон изключи миналия месец възможността за предсрочни избори.

Опозиционните партии във Франция обявиха, че ще свалят правителството на малцинството при вота на доверие, насрочен за идната седмица. Байру започна вчера серия от разговори с тях, за да се опита да предотврати подобно развитие.

Ломбар каза пред "Файненшъл таймс", че би бил готов да остане като финансов министър, ако Макрон го помоли за това. "Няма да крия факта, че според мен това е едно великолепно министерство, в което можем да направим много полезни неща", добави той.