Подробно търсене

Открито е тялото на мъжа, който снощи извърши престъпление в центъра на София

София Господинова
Открито е тялото на мъжа, който снощи извърши престъпление в центъра на София
Открито е тялото на мъжа, който снощи извърши престъпление в центъра на София
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК), архив
София,  
01.11.2025 17:20
 (БТА)

Открито е тялото на мъжа, който снощи извърши престъпление в центъра на София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Тялото е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска", 

Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление. Води се досъдебно производство по чл. 115  (за умишлено убийство) от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.

Снощи, около 23:00 ч., в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон" е открито тялото на 45-годишна жена. При извършения оглед от дежурна оперативна група на СДВР, се установи, че става въпрос за убийство, извършено с огнестрелно оръжие, информираха сутринта от СДВР.

Според столичната полиция при проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от столичните криминалисти е установено, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:30 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация