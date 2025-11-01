Трудно ще бъде Адриен Рабио да се върне преди паузата на националните отбори, каза треньорът на Милан Масимилиано Алегри

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри призна, че много трудно френският национал Адриен Рабио ще се завърне в игра преди паузата за националните отбори, която е в средата на месец ноември. Той се надява халфът да не попадне в тима на Франция.

"Ще разчитаме на Кристиан Пулишич в мача с Парма (8 ноември), но за Рабио ще бъде много трудно", каза Алегри на пресконференцията си. Американският национал имаше проблеми с дясното бедно, а французинът - с глезена.

В тяхно отсъствие Милан спечели само един от последните си три мача и слезе от първо на четвърто място в класирането на Серия А, преди мача с Рома в неделя.

"Селекционерите знаят в какво състояние са играчите и какво изпитват. Ако са се възстановявали цял месец, трудно ще се върнат бързо в игра. Ние обяснихме какво е състоянието им, те избират", каза още Алегри за Пулишич и Рабио.