Сдружението на писателите във Варна връчи наградите от 11-тия национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев"

Сдружението на писателите във Варна връчи наградите от единадесетото издание на националния литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“.

Йонка Първанова от София стана носител на първа награда за разказа „До живот“. Нейни подгласници са Любомир Духлински от Плевен – за „Броеницата на свети Тома“, и Иван Сухиванов от Бургас – за „Костюм за по­гребение“.

Бяха присъдени и четири поощрителни призове - за Петя Гюрова от Поморие; Розана Петрова, която е родом от Варна, но живее в София; Мария Димитрова от Кърджали; и Милен Нанков от Ловеч. Наградата на Радио Варна отиде при Весислава Савова от София.

Разказите на участниците тази го­дина бяха оценявани от тричленно жури, в което влизат професорът от Великотърновския университет Сава Василев, писателите Ганка Филиповска и Владимир Шумелов.

По думите на председателя на Сдружението на писателите във Варна Катя Вангелова значителна част от представените в единадесетото издание на конкурса 157 разказа са много добри. Тя припомни, че в литературната надпревара се включиха автори от цяла България, както и от Канада, САЩ, Франция и Молдова. Голяма част от тях са млади хора - 30 са авторите на възраст между 18 и 37 години, като шестима от тях са във възрастта на пълнолетието.

За тема на конкурса тази година бе посочен цитат от романа на Атанас Липчев „Тежки пари“ - „Животът си беше добре подреден, когато…“. Не всички творби обаче са написани по нея. Някои автори са предложили любовни разкази, други - фентъзи, съчинения на фолклорна основа или разкази, свързани със смразяващото съвремие, посочи още Вангелова.