Планове за закриване на стотици пощенски клонове в Гърция предизвикаха политическо напрежение

Правителството на Кириакос Мицотакис е изправено пред нарастващи негативни реакции заради план за преустановяване на дейността на над 200 от пощенските клонове на Гръцките пощи в страната, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Решението, което бе обявено наскоро от ръководството на Гръцките пощи, ще бъде обсъдено във вторник в парламентарните комисии по икономически въпроси и производство и търговия, след като опозиционните партии в гръцкия парламент поискаха обяснение относно планираната мярка.

Гръцката лява партия СИРИЗА определи решението като „разпускане на Гръцките пощи“, а депутати от основната опозиционна партия ПАСОК заявиха, че мярката „повдига сериозни въпроси относно спазването на задълженията за универсалните услуги“. В същото време партия „Нова левица“ предупреди, че затварянето на пощенските клонове е „сериозен удар върху местните общности“.

От друга страна представители на гръцкото правителството изразиха подкрепа за затварянето на клоновете, подчертавайки, че закриването „не е правителствено решение, а решение, взето от борда на компанията“. Според някои от тях преструктурирането на мрежата е необходимо, тъй като „конкретните клонове са имали минимална търговска дейност и годишни загуби от над 150 000 евро“.

Според официални лица пощенските услуги в населените места, които мярката ще засегне, ще продължат без прекъсване благодарение на стотиците пощальони, куриери и селски дистрибутори.

В момента едва 10 процента от приходите на Гръцките пощи идват от физически клонове. В същото време те представляват около 45 процента от общите разходи.