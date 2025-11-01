Гардът на Милуоки Бъкс Кевин Портър-младши ще отсъства от игра около четири седмици заради контузия на дясното коляно

Гардът на Милуоки Бъкс Кевин Портър-младши ще отсъства от игра около четири седмици заради контузия на менискуса в дясното коляно, обявиха от клуба от НБА.

Той получи травмата по време на тренировката в четвъртък и ще се нуждае от лека ортопедична процедура.

25-годишният Портър не е играл, откакто изкълчи левия си глезен по време на първата четвърт в първия мач за сезона на Милуоки, който завърши с победа 133:120 срещу Вашингтон Уизардс на 22 октомври. Той вкара 10 точки за девет минути на паркета.

Гардът играе първия си пълен сезон с Бъкс, след като беше придобит чрез размяна през февруари с Лос Анджелис Клипърс. Той подписа двугодишен договор с Милуоки на стойност 10.5 милиона долара това лято.

Избран в първия кръг на Драфта през 2019-а от Милуоки, Портър има средни показатели за кариерата си от 13.9 точки, 4.6 асистенции и 4.1 борби в 272 мача (151 като титуляр) с Кливланд Кавалиърс (2019-2020), Хюстън Рокетс (2020-2023), Лос Анджелис Клипърс (2024-2025) и Бъкс, пише Ройтерс.