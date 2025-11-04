Подробно търсене

Окончателните резултати потвърдиха победата на центристката партия "Демократи 66" на парламентарните избори в Нидерландия

Светослав Танчев
Лидерът на нидерландската партия "Демократи 66" (Д66) Роб Йетен ликува ден след парламентарните избори в парламента в Хага, 30 октомври 2025 г. Снимка: AP/Peter Dejong
Хага,  
04.11.2025 04:27
 (БТА)

Нидерландската центристка партия "Демократи 66" (Д66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.

Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.

Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.

/СХТ/

31.10.2025 14:21

АНП: Партията Д66 печели изборите в Нидерландия, вече не може да бъде настигната по брой гласове

Партията "Демократи 66" (Д66) спечели изборите в Нидерландия. Тя вече не може да бъде изпреварена от Партията на свободата. Това става ясно от анализ на изборната служба на новинарската агенция АНП, базиран на резултатите от общините. Според
31.10.2025 12:47

АНП: Премиерът Дик Схоф прогнозира „сложна задача” за победителя в изборите при съставянето на правителство

Лидерът на Д66 Роб Йетен го очаква „сложна задача“ при съставянето на нова управляваща коалиция след вероятната победа на парламентарните избори. Това заяви служебният министър-председател Дик Схоф преди началото на заседанието на министерския съвет. „Очаквам, че по Коледа все още ще съм министър-председател“, каза той, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
31.10.2025 10:11

ЕС следи с интерес курса, който ще поеме Нидерландия: ще я последват ли други страни?

Официални реакции от Брюксел все още няма, тъй като резултатите от изборите са все още несигурни. Но Европейската комисия следи с голям интерес резултатите от изборите за парламент в Нидерландия. Това предават кореспондентите на нидерландската телевизия Ен О Ес Крис Остендорф и Кисия Хекстер, които отразяват Европейския съюз (ЕС). „ЕС следи с интерес курса, който ще поеме Нидерландия: ще я последват ли други страни?“ е заглавието на кореспонденцията им.На бюрото на председателя на Комисията фон дер Лайен вчера пристигна доклад с първи анализ на нидерландските избори. Комисията следи отблизо изборите във всички държави-членки, но тези в Нидерландия се проучват с особено внимание, казват заинтересованите страни.
30.10.2025 13:28

Фотофиниш на предсрочните избори в Нидерландия: завива ли страната към центъра?

Партията на свободата или Д66?Този въпрос е повече от актуален след предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври.Екзитъполът определи късно снощи проевропейската и социално-либерална партия Демократи 66 (Д66) за победител с 27 депутати в 150-местната Долна камара на парламента (с 18 повече от изборите през 2023 г.), а крайнодясната и антиислямска Партия на свободата като големият губещ с 25 депутати (37 през 2023). Медиите започнаха да пишат за Роб Йетен, лидера на Д66, като за новия премиер на Нидерландия.Преброяването на гласовете обаче обърна резултата и на сутринта местата се смениха: (засега) двете партии ще имат по 26 депутати. Партията на свободата стана първа, с 2341 гласа повече от Д66. Местните медии пишат, че тя дори ще има повече гласове. Дали това ще е така, ще стане ясно след няколко дни – най-вероятно понеделник вечер – когато бъдат ясни резултатите от гласуването по пощата в чужбина ще бъдат известни след няколко дни. Фотофиниш ще реши окончателния резултат от оспорваните избори в Нидерландия. Партията с най-много депутати или с най-много гласове при равен брой мандати ще получи първа мандат за съставянето на правителство.Но дори на този етап има няколко ясни извода. Кои са те?
30.10.2025 10:43

Рекорден брой празни бюлетини, както и повече невалидни гласове

Почти 40 000 са празните бюлетини при гласуването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия вчера. Това е с около 0,4% от избирателите и два пъти повече от предишните избори през ноември 2023 г. От въвеждането на новия метод на преброяване през 2010 г. не са подавани толкова много празни бюлетини, посочва телевизия Ен О Ес.
30.10.2025 05:57

Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес.Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.
30.10.2025 01:07

Кой е Роб Йетен: лидерът на Д66, партията, която спечели предсрочните избори в Нидерландия

Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.
29.10.2025 23:15

Д66, изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия, загуба на Вилдерс: екзитпол

Партията Демократи 66, известна като Д66, самоопределяща се като социално-либерална партия, ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Екзитполът, огласен малко след затварянето на избирателните секции в общо тв предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, й отрежда 27 депутати от общо 150-местната Долна камара. Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023. За първи път в своята история Д66 са първа сила.
29.10.2025 22:27

Д66 - изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия: екзитпол

Нидерландската партия "Демократи-66" ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Екзитполът, огласен току-що в общо телевизионно предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, ѝ отрежда 27 от общо 150-местната Втора камара в Генералните щати (парламента). Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023 г.

