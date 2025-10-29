Подробно търсене
Специален пратеник на БТА Ива Тончева
Д66 - изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия: екзитпол
Роб Йетен, лидерът на "Демократи-66", гласува днес в Хага на изборите. Снимка: AP /Patrick Post
Утрехт,  
29.10.2025 22:27
 (БТА)
Нидерландската партия "Демократи-66" (Д66) ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия.

Екзитполът, огласен току-що в общо телевизионно предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, ѝ отрежда 27 от общо 150-местната Втора камара в Генералните щати (парламента). Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023 г.

На второ място е Партията на свободата с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация - с 23, на четвърто място са "Зелени леви" - Партия на труда  - с 20 депутати. Партията "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, според екзитпола.

Първите коментари в телевизионното предаване бяха, че големият губещ е Герт Вилдерс.

Всички социологически проучвания в кампанията за предсрочните избори в Нидерландия за Втората камара сочеха за победител крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Едва вчера допитванията показаха, че петте партии, които днес са първите в новия парламент, са близо една до друга.

/СХТ/

