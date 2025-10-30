Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес.

Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.

Данните от екзитпол сочеха преднина за Д66.