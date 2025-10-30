Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Кой е Роб Йетен: лидерът на Д66, партията, която спечели предсрочните избори в Нидерландия
Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.