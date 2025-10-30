Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Подробно търсене
Парламентарни избори в Нидерландия

Божидар Захариев
Лидерът на нидерландската крайнодясна Партия на свободата Герт Вилдерс - снимка: AP/Peter Dejong
Хага,  
30.10.2025 05:57
 (БТА)
Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес.

Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.

Данните от екзитпол сочеха преднина за Д66.

30.10.2025 01:07

Кой е Роб Йетен: лидерът на Д66, партията, която спечели предсрочните избори в Нидерландия

Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.
29.10.2025 23:37

Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда

Лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията, обяви той в речта си след обявяването на екзитпола за днешните парламентарни избори в Нидерландия.Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила, далеч зад Д66, Партията на свободата и Народната партия за свобода и демокрация. Телевизиите Ен О Ес и Ер Те Ел 4 прекъснаха други изказвания, за да включат неговата реч пред партийния актив.
29.10.2025 23:15

Д66, изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия, загуба на Вилдерс: екзитпол

Партията Демократи 66, известна като Д66, самоопределяща се като социално-либерална партия, ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Екзитполът, огласен малко след затварянето на избирателните секции в общо тв предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, й отрежда 27 депутати от общо 150-местната Долна камара. Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023. За първи път в своята история Д66 са първа сила.
29.10.2025 20:30

Много избирателни секции се препълниха с края на работния ден и началото на дъжда

Само няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия много хора отиват да гласуват: вече е краят на работния ден, а в западната част на страната започна да вали, както бе прогнозирано.
29.10.2025 15:19

Една четвърт до една трета от избирателите в големите градове са гласували още по обед

В четирите най-големи общини на Нидерландия досега в предсрочните избори за Долната камара на парламента са гласували около една четвърт до една трета от имащите право на глас. В Утрехт избирателната активност е най-висока около 13:00 часа: 34 процента, съобщава общината.Амстердам съобщава, че около 13:00 часа 27,6 процента от избирателите са гласували. В Хага по същото време се е явил точно същият процент от имащите право на глас. В Ротердам досега малко по-малко хора са отишли до урните: около 13:00 часа процентът е бил 24,8%. Традиционно избирателната активност в Нидерландия е висока: прeз последните 23 години не е падала под 74%. Избирателната активност на последните избори през ноември 2023 г. беше 78,2%.
29.10.2025 12:56

АНП: Към момента избирателната активност в Утрехт е по-висока от тази в другите големи градове

В няколко големи общини към 10:30 часа местно време са гласували между 12 и 15 процента от имащите право на глас. В Утрехт този процент е по-висок: досега над 18 процента са гласували на предсрочните парламентарни избори. Това предаде Националната
29.10.2025 12:00

Започна гласуването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

Избирателните секции в цяла Нидерландия отвориха врати в 07:30 часа местно време за предсрочните парламентарни избори. Около 13,5 милиона нидерландци с право на глас могат да гласуват до 21:00 часа тази вечер за Камарата на представителите (долната камара).

