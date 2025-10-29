Подробно търсене

Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда

Специален пратеник на БТА Ива Тончева
Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда
Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда
Франс Тимерманс, лидерът на Зелените леви-Партията на труда, говори пред партийния актив в Ротердам, след като бе обявен екзитполът за предсрочните парламентарни избори в Нидерландия. Снимка: AP /Patrick Post
Утрехт,  
29.10.2025 23:37
 (БТА)
Етикети

Лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията, обяви той в речта си след обявяването на екзитпола за днешните парламентарни избори в Нидерландия.

Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила, далеч зад Д66, Партията на свободата и Народната партия за свобода и демокрация. Телевизиите Ен О Ес и Ер Те Ел 4 прекъснаха други изказвания, за да включат неговата реч пред партийния актив.

„Разбира се, че съм изключително разочарован от резултата ни, защото се борихме толкова упорито“, казва Тимерманс. „Не успяхме, аз не успях да убедя достатъчно хора да ни дадат гласа си. Поемам пълната отговорност за това. Затова искам да предам ръководството на следващото поколение“.

„Затварям вратата зад себе си с увереността, че има движение, което ще продължи да се бори за силна, социална и солидарна Нидерландия. Вие ме изпълвате с толкова много гордост и аз ще нося тази гордост със себе си, каквото и да се случи в бъдеще“, каза Тимерманс пред препълнената зала, като не можеше да скрие вълнението си.

Шестдесет и четири годишният Тимерманс е завършил френска литература в Университета в Неймеген и европейско право в Университета „Нанси 2“. Има кариера на дипломат. Избран е за пръв път за депутат през 1998 година. Той е външен министър на Нидерландия (2012 – 2014), а след това е първи заместник-председател на Европейската комисия и европейски комисар за междуинституционалните връзки и администрацията в Комисията „Юнкер“ (2014 – 2019) и заместник-председател, отговорен за Зелената сделка, в предишната Комисия „Фон дер Лайен“. През август 2023 година Тимерманс подаде оставка като еврокомисар и тя бе приета от Урсула фон дер Лайен. Това стана, след като Тимерманс официално бе избран за водач на листата на коалицията между Партията на труда и Зелените леви за изборите през ноември 2023.

/БЗ/

Свързани новини

29.10.2025 23:15

Д66, изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия, загуба на Вилдерс: екзитпол

Партията Демократи 66, известна като Д66, самоопределяща се като социално-либерална партия, ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Екзитполът, огласен малко след затварянето на избирателните секции в общо тв предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, й отрежда 27 депутати от общо 150-местната Долна камара. Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023. За първи път в своята история Д66 са първа сила.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:29 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация