Парламентарни избори в Нидерландия

Рекорден брой празни бюлетини, както и повече невалидни гласове

Специален пратеник на БТА Ива Тончева
Гласуване на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия. Снимка: Специален пратеник на БТА за изборите в Нидерландия Ива Тончева
Утрехт,  
30.10.2025 10:43
 (БТА)
Почти 40 000 са празните бюлетини при гласуването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия вчера. Това е с около 0,4% от избирателите и два пъти повече от предишните избори през ноември 2023 г. От въвеждането на новия метод на преброяване през 2010 г. не са подавани толкова много празни бюлетини, посочва телевизия Ен О Ес.

При празен глас човек подава бюлетина, но умишлено не маркира избор. По този начин гласът не отива за никоя партия, но гласоподавателят е преброен като  участвал в изборите. Празният глас често се разглежда като протест, според Ен О Ес. Според сайта „Ню“ празната бюлетина може да означава, че избирателят не намира нито една партия, която да отговаря на неговите разбирания и ценности. 

Освен това почти 26 000 гласа били невалидни. Това може да се дължи на факта, че хората са маркирали повече от един избор или са написали нещо на бюлетината. 

Общият брой на празните и невалидните гласове на тези избори би бил достатъчен за около един мандат. 

Точно един мандат е разместването в резултата между проевропейската социално-либерална партия Демократи 66 (Д66) и крайнодясната Партия на свободата: около 95% от преброяването на гласовете показа, двете партии ще имат равен брой депутати (26), докато екзитполът даваше на Д66 27 депутати, а на партията на Герт Вилдерс – 25. Промяната в мандатите идва от прага в избирателната система - най-малко 0,67 % от гласовете, подадени в цялата страна. Има промяна и в депутатските места и за други две партии: Народната партия за свобода и демокрация и Християндемократическият призив губят по едно място в сравнение с първата прогноза: либералите имат 22 места, а християндемократите – 18.

Макар и да не са преброени всички гласове, ясно е, че разликата между Д66 и Партията на свободата е минимална.  Според последните оповестени в медиите данни Д66 е получила 1 720 578 гласа, а Партията на свободата – 1 718 200 гласа, което прави разлика от 2378 гласа.

Разликата в броя на депутати (и гласовете) между най-големите партии никога досега не е била толкова малка от 1956 г., откакто Долната камара на парламента има 150 места, припомня Ен О Ес. Никога досега двете най-големи партии не са получавали еднакъв брой места. Три пъти обаче разликата е била само едно място. Последния път това е било през 2010 г. случвало се е през 1956 и 1959 г. 

Ако Д66 и Партията на свободата наистина получат по 26 места, тогава броят на гласовете ще определи коя партия е най-голямата и следователно коя ще може първа да се опита да сформира правителство.

На основата на екзитпола вестниците определят Роб Йетен като големия победител и изтъкват връщането на Нидерландия към центъра.

На почти всички първи страници е изобразен лидерът на Д66 Роб Йетен. „Знаме на Д66!“, гласи заглавието на "Де Телеграф". „Йетен е големият победител“, гласи заглавието на "Волкскрант". „Връщане към центъра“, пише "Алгемейне Дагблад", който говори за „историческа победа“ за Д66.

Според последните данни избирателната активност е 78,4%, което е повече от предишните избори през ноември 2023 г. (77,8%). До 1970 г. гласуването на изборите беше задължително и процентът на избирателната активност се колебаеше около 94. Оттогава насам избирателната активност е по-ниска. Историческият минимум е през 1998 г., когато 73,3 % от хората са гласували, припомня Ен О Ес.

Данните от окончателното преброяване се очакват по-късно днес, а официалните резултати ще бъдат оповестени от Избирателния съвет на 7 ноември.

 

/НС/

30.10.2025 05:57

Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес.Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.
30.10.2025 01:07

Кой е Роб Йетен: лидерът на Д66, партията, която спечели предсрочните избори в Нидерландия

Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.
29.10.2025 23:37

Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда

Лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията, обяви той в речта си след обявяването на екзитпола за днешните парламентарни избори в Нидерландия.Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила, далеч зад Д66, Партията на свободата и Народната партия за свобода и демокрация. Телевизиите Ен О Ес и Ер Те Ел 4 прекъснаха други изказвания, за да включат неговата реч пред партийния актив.

Към 11:17 на 30.10.2025

