Герт Вилдерс заяви, че на парламентарните избори в Нидерландия е имало нередности

Лидерът на нидерландската крайна десница Герт Вилдерс заяви днес, че на произведените тази седмица в Нидерландия парламентарни избори е имало нередности, предаде Франс прес.

Вилдерс не подкрепи твърденията си с доказателства.

Вилдерс направи изявлението си малко след като неговият съперник - лидерът на центристката партия "Демократи-66" (Д66) Роб Йетен, обяви победа на изборите. Преднината на Д66 пред Партията на свободата на Вилдерс е минимална.

Крайнодесният лидер заяви в социалната мрежа "Екс", че повече от сто бюлетини не са преброени в Маастрихт, като намекна, че същото нещо може да се е случило и на други места.

Той каза още, че в Заанстад, близо до Амстердам, са изчезнали 15 избирателни урни.

АФП отбелязва, че не може да потвърди истинността на съобщенията, на които Вилдерс базира твърденията си.

"Лавина от съобщения от този сорт идват от цялата страна. Не знам дали всичко това е вярно, но ще е добре да се направи разследване", призова Вилдерс.