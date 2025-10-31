Подробно търсене

Герт Вилдерс заяви, че на парламентарните избори в Нидерландия е имало нередности

Божидар Захариев
Герт Вилдерс заяви, че на парламентарните избори в Нидерландия е имало нередности
Герт Вилдерс заяви, че на парламентарните избори в Нидерландия е имало нередности
Лидерът на нидерландската крайна десница Герт Вилдерс - снимка: AP/Peter Dejong
Хага,  
31.10.2025 23:26
 (БТА)
Етикети

Лидерът на нидерландската крайна десница Герт Вилдерс заяви днес, че на произведените тази седмица в Нидерландия парламентарни избори е имало нередности, предаде Франс прес.

Вилдерс не подкрепи твърденията си с доказателства.

Вилдерс направи изявлението си малко след като неговият съперник - лидерът на центристката партия "Демократи-66" (Д66) Роб Йетен, обяви победа на изборите. Преднината на Д66 пред Партията на свободата на Вилдерс е минимална.

Крайнодесният лидер заяви в социалната мрежа "Екс", че повече от сто бюлетини не са преброени в Маастрихт, като намекна, че същото нещо може да се е случило и на други места.

Той каза още, че в Заанстад, близо до Амстердам, са изчезнали 15 избирателни урни.

АФП отбелязва, че не може да потвърди истинността на съобщенията, на които Вилдерс базира твърденията си.

"Лавина от съобщения от този сорт идват от цялата страна. Не знам дали всичко това е вярно, но ще е добре да се направи разследване", призова Вилдерс.

/ПК/

Свързани новини

31.10.2025 14:21

АНП: Партията Д66 печели изборите в Нидерландия, вече не може да бъде настигната по брой гласове

Партията "Демократи 66" (Д66) спечели изборите в Нидерландия. Тя вече не може да бъде изпреварена от Партията на свободата. Това става ясно от анализ на изборната служба на новинарската агенция АНП, базиран на резултатите от общините. Според
31.10.2025 12:47

АНП: Премиерът Дик Схоф прогнозира „сложна задача” за победителя в изборите при съставянето на правителство

Лидерът на Д66 Роб Йетен го очаква „сложна задача“ при съставянето на нова управляваща коалиция след вероятната победа на парламентарните избори. Това заяви служебният министър-председател Дик Схоф преди началото на заседанието на министерския съвет. „Очаквам, че по Коледа все още ще съм министър-председател“, каза той, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
31.10.2025 10:11

ЕС следи с интерес курса, който ще поеме Нидерландия: ще я последват ли други страни?

Официални реакции от Брюксел все още няма, тъй като резултатите от изборите са все още несигурни. Но Европейската комисия следи с голям интерес резултатите от изборите за парламент в Нидерландия. Това предават кореспондентите на нидерландската телевизия Ен О Ес Крис Остендорф и Кисия Хекстер, които отразяват Европейския съюз (ЕС). „ЕС следи с интерес курса, който ще поеме Нидерландия: ще я последват ли други страни?“ е заглавието на кореспонденцията им.На бюрото на председателя на Комисията фон дер Лайен вчера пристигна доклад с първи анализ на нидерландските избори. Комисията следи отблизо изборите във всички държави-членки, но тези в Нидерландия се проучват с особено внимание, казват заинтересованите страни.
30.10.2025 13:28

Фотофиниш на предсрочните избори в Нидерландия: завива ли страната към центъра?

Партията на свободата или Д66?Този въпрос е повече от актуален след предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври.Екзитъполът определи късно снощи проевропейската и социално-либерална партия Демократи 66 (Д66) за победител с 27 депутати в 150-местната Долна камара на парламента (с 18 повече от изборите през 2023 г.), а крайнодясната и антиислямска Партия на свободата като големият губещ с 25 депутати (37 през 2023). Медиите започнаха да пишат за Роб Йетен, лидера на Д66, като за новия премиер на Нидерландия.Преброяването на гласовете обаче обърна резултата и на сутринта местата се смениха: (засега) двете партии ще имат по 26 депутати. Партията на свободата стана първа, с 2341 гласа повече от Д66. Местните медии пишат, че тя дори ще има повече гласове. Дали това ще е така, ще стане ясно след няколко дни – най-вероятно понеделник вечер – когато бъдат ясни резултатите от гласуването по пощата в чужбина ще бъдат известни след няколко дни. Фотофиниш ще реши окончателния резултат от оспорваните избори в Нидерландия. Партията с най-много депутати или с най-много гласове при равен брой мандати ще получи първа мандат за съставянето на правителство.Но дори на този етап има няколко ясни извода. Кои са те?
30.10.2025 10:43

Рекорден брой празни бюлетини, както и повече невалидни гласове

Почти 40 000 са празните бюлетини при гласуването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия вчера. Това е с около 0,4% от избирателите и два пъти повече от предишните избори през ноември 2023 г. От въвеждането на новия метод на преброяване през 2010 г. не са подавани толкова много празни бюлетини, посочва телевизия Ен О Ес.
30.10.2025 05:57

Партията на Герт Вилдерс и центристите от Д66 получават еднакъв брой места в парламента, сочат неокончателни резултати от нидерландските избори

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес.Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.
30.10.2025 01:07

Кой е Роб Йетен: лидерът на Д66, партията, която спечели предсрочните избори в Нидерландия

Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.
29.10.2025 23:37

Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията Зелените леви-Партията на труда

Лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс подава оставка като лидер на партията, обяви той в речта си след обявяването на екзитпола за днешните парламентарни избори в Нидерландия.Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила, далеч зад Д66, Партията на свободата и Народната партия за свобода и демокрация. Телевизиите Ен О Ес и Ер Те Ел 4 прекъснаха други изказвания, за да включат неговата реч пред партийния актив.
29.10.2025 23:15

Д66, изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия, загуба на Вилдерс: екзитпол

Партията Демократи 66, известна като Д66, самоопределяща се като социално-либерална партия, ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Екзитполът, огласен малко след затварянето на избирателните секции в общо тв предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, й отрежда 27 депутати от общо 150-местната Долна камара. Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023. За първи път в своята история Д66 са първа сила.
29.10.2025 20:30

Много избирателни секции се препълниха с края на работния ден и началото на дъжда

Само няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия много хора отиват да гласуват: вече е краят на работния ден, а в западната част на страната започна да вали, както бе прогнозирано.
29.10.2025 15:19

Една четвърт до една трета от избирателите в големите градове са гласували още по обед

В четирите най-големи общини на Нидерландия досега в предсрочните избори за Долната камара на парламента са гласували около една четвърт до една трета от имащите право на глас. В Утрехт избирателната активност е най-висока около 13:00 часа: 34 процента, съобщава общината.Амстердам съобщава, че около 13:00 часа 27,6 процента от избирателите са гласували. В Хага по същото време се е явил точно същият процент от имащите право на глас. В Ротердам досега малко по-малко хора са отишли до урните: около 13:00 часа процентът е бил 24,8%. Традиционно избирателната активност в Нидерландия е висока: прeз последните 23 години не е падала под 74%. Избирателната активност на последните избори през ноември 2023 г. беше 78,2%.
29.10.2025 12:00

Започна гласуването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

Избирателните секции в цяла Нидерландия отвориха врати в 07:30 часа местно време за предсрочните парламентарни избори. Около 13,5 милиона нидерландци с право на глас могат да гласуват до 21:00 часа тази вечер за Камарата на представителите (долната камара).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:06 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация