Победителят на изборите в Нидерландия - центристът Роб Йетен - започна преговори за коалиция, Герт Вилдерс призна поражението си

Алексей Маргоевски
Лидерът на нидерландската партия "Демократи 66" Роб Йетен. Снимка: AP/Phil Nijhuis
Хага,  
04.11.2025 20:48
 (БТА)
Роб Йетен, победител на парламентарните избори в Нидерландия, направи първата крачка към сформирането на правителство, като назначи преговарящ, който да посредничи между политическите партии, предаде Франс прес.

Тридесет и осем годишният центрист спечели изненадваща победа на изборите миналата седмица, изпреварвайки с малко лидера на крайната десница Герт Вилдерс.

Тази победа с по-малко от 30 000 гласа разлика дава на Йетен възможност да стане най-младият и първият открито хомосексуален министър-председател на петата по-големина икономика в Европейския съюз.

Вилдерс призна днес за първи път поражението си. По-рано той публикува в социалните мрежи необосновани твърдения за изборни нередности.

Лидерът на крайната десница призна, че неговият съперник центрист води с голяма преднина в преброяването на гласовете, в очакване на обявяването на официалните резултати в петък.

"Малко вероятно е това да се промени. Затова поздравих Йетен за победата му“, заяви Вилдерс пред журналистите.

Йетен трябва да сформира коалиция, което винаги е деликатна задача в Нидерландия. Фрагментирането на политическия живот води до това, че нито една партия не е спечелила достатъчно места в парламента, който се състои от общо 150 места, за да получи абсолютно мнозинство.

За да се достигнат необходимите 76 места, най-реалистичната опция е широка коалиция, обхващаща целия политически спектър. Това е и желанието на Йетен, посочва АФП.

