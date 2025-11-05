Подробно търсене

Вилдерс поиска неговата партия да участва в коалиционните преговори след изборите в Нидерландия

Асен Георгиев
Вилдерс и Йетен се ръкуват в Хага. Снимка: АП/Phil Nijhuis.
Хага,  
05.11.2025 19:08
 (БТА)
Нидерландският крайнодесен политик Герт Вилдерс заяви, че неговата партия заслужава да има роля в следващото правителство. Той направи това изявление броени дни след като партията му се класира на второ място в парламентарните избори в страната, предаде ДПА.

На изборите на 29 октомври "Демократи 66" (Д66) се оказаха най-силната партия, спечелвайки 26 от 150-те места в парламента.

Антиислямската "Партия на свободата" на Вилдерс също спечели 26 места, но с по-малко гласове. За разочарование на Вилдерс, всички големи партии изключиха сътрудничество с нея още по време на предизборната кампания.

В изявление в Хага Вилдерс нарече изключването на неговата партия от преговорите "недемократично, неуместно и арогантно" и поиска "Партията на свободата" да участва в разговорите за сформиране на правителство.

За да се сформира стабилно мнозинство, ще бъдат необходими най-малко четири партии. Очаква се коалиционните преговори да продължат месеци наред, отбелязва ДПА.

Днес на бившия министър от Д66 Ваутер Колмес бе възложена задачата да проведе предварителни разговори с партиите, за да проучи потенциалните коалиционни партньори. Лидерът на Д66 Роб Йетен е фаворит за премиерския пост.

05.11.2025 13:25

АНП: Преговарящият Ваутер Колмес започва проучване на възможностите за формиране на коалиция с лидера на "Демократи-66" Роб Йетен

Преговарящият Ваутер Колмес, който има задачата да посредничи между политическите партии в Нидерландия, започна работата си с разговор с победителя на парламентарните избори в страната миналата седмица Роб Йетен, предаде националната новинарска агенция АНП.
04.11.2025 20:48

Победителят на изборите в Нидерландия - центристът Роб Йетен - започна преговори за коалиция, Герт Вилдерс призна поражението си

Роб Йетен, победителят на парламентарните избори в Нидерландия, направи първата стъпка към сформирането на правителство, като назначи преговарящ, който да посредничи между политическите партии, предаде Франс прес.
04.11.2025 04:27

Окончателните резултати потвърдиха победата на центристката партия "Демократи 66" на парламентарните избори в Нидерландия

Нидерландската центристка партия "Демократи-66" (Д-66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.
31.10.2025 14:21

АНП: Партията Д66 печели изборите в Нидерландия, вече не може да бъде настигната по брой гласове

Партията "Демократи 66" (Д66) спечели изборите в Нидерландия. Тя вече не може да бъде изпреварена от Партията на свободата. Това става ясно от анализ на изборната служба на новинарската агенция АНП, базиран на резултатите от общините. Според
31.10.2025 12:47

АНП: Премиерът Дик Схоф прогнозира „сложна задача” за победителя в изборите при съставянето на правителство

Лидерът на Д66 Роб Йетен го очаква „сложна задача“ при съставянето на нова управляваща коалиция след вероятната победа на парламентарните избори. Това заяви служебният министър-председател Дик Схоф преди началото на заседанието на министерския съвет. „Очаквам, че по Коледа все още ще съм министър-председател“, каза той, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

