Вилдерс поиска неговата партия да участва в коалиционните преговори след изборите в Нидерландия

Нидерландският крайнодесен политик Герт Вилдерс заяви, че неговата партия заслужава да има роля в следващото правителство. Той направи това изявление броени дни след като партията му се класира на второ място в парламентарните избори в страната, предаде ДПА.

На изборите на 29 октомври "Демократи 66" (Д66) се оказаха най-силната партия, спечелвайки 26 от 150-те места в парламента.

Антиислямската "Партия на свободата" на Вилдерс също спечели 26 места, но с по-малко гласове. За разочарование на Вилдерс, всички големи партии изключиха сътрудничество с нея още по време на предизборната кампания.

В изявление в Хага Вилдерс нарече изключването на неговата партия от преговорите "недемократично, неуместно и арогантно" и поиска "Партията на свободата" да участва в разговорите за сформиране на правителство.

За да се сформира стабилно мнозинство, ще бъдат необходими най-малко четири партии. Очаква се коалиционните преговори да продължат месеци наред, отбелязва ДПА.

Днес на бившия министър от Д66 Ваутер Колмес бе възложена задачата да проведе предварителни разговори с партиите, за да проучи потенциалните коалиционни партньори. Лидерът на Д66 Роб Йетен е фаворит за премиерския пост.