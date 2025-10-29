Много избирателни секции се препълниха с края на работния ден и началото на дъжда

Само няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия много хора отиват да гласуват: вече е краят на работния ден, а в западната част на страната започна да вали, както бе прогнозирано. Обикновено дъждът намалява избирателната активност в Нидерландия: според проучване 25 мм дъжд значи 1% по-малко гласове.

Изглежда, че избирателите в петте най-големи града на Нидерландия се втурнаха към избирателните секции, като избирателната активност в Амстердам достигна 54,9% в 18:00 ч., което е с почти 2% повече от същия момент по време на изборите през 2023 г., пише информационният сайт „Ню“.

Избирателната активност на национално ниво остава малко по-ниска – 48%, в сравнение с 50% през 2023 г. Общата избирателна активност през 2023 г. беше 77,7 %.

Големите жп гари в цялата страна, където по традиция се гласува, отчитат увеличение на избирателите по време на пиковите часове, съобщи говорител на железниците пред информационната агенция АНП. В цялата страна има общо 50 избирателни секции в жп гари, като повечето от тях ще работят до 21:00 ч.

Последните данни показват, че около 2500 души са гласували в избирателната секция на централната гара в Хага, а над 3000 – на централната гара в Утрехт.

Междувременно в три от петте най-големи града е отбелязан пик в гласуването в 17:00 ч. Почти 30 000 души са гласували в Ротердам в този час, което нарежда града на второ място след 24 400-те души, гласували между 16:00 и 17:00 ч.

В Хага около 23 800 души гласуваха в 60-минутния прозорец, започващ в 17:00 часа, а 20 400 души са гласували в предишния час. И двата времеви периода бяха най-натоварените от началото на изборите. Около 9500 души са гласували в Айндховен между 16:00 и 17:00 часа, а 12 200 – между 17:00 и 18:00 часа, което отново са двата най-натоварени часа в петия по големина град в Нидерландия.

Забележително висока избирателна активност: 101 процента

Още преди края на изборния ден в община Схирмоникoг беше отбелязана рекордно висока избирателна активност. В 15:00 часа предварителната избирателна активност беше 101 процента. Това се дължи на гласуващите туристи на острова, съобщава телевизия Ен О Ес.

Краят на изборния ден и екзитпол

Избирателните секции в цялата страна ще затварят в 21 часа (22 часа българско време). Веднага след това ще бъде публикуван екзитполът на изследователската агенция Ипсос И&О, която има имат 65 специално подбрани избирателни секции. На предишните избори за Камара на представителите екзитполът се оказа неточен само с две места.

Вотът днес е изключително оспорван: според последните проучвания, огласени вчера, поне пет партии са близо една до друга. Затова с особен интерес се очаква актуализираният екзитпол на Ипсос, който ще бъде огласен половин час след първия. Междувременно ще започне преброяването на гласовете по общини.

В петък, 7 ноември, Изборният съвет официално ще обяви резултатите от изборите.