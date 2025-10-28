Победителят е известен, но може да се стигне до правителство без него и Нидерландия да поеме в друга посока

Нидерландците гласуват утре на предсрочни парламентарни избори. За разлика от България и други страни в Нидерландия няма ден за размисъл и забрана за предизборна агитация в деня преди изборите. Дори напротив, тази вечер е заключителният телевизионен дебат, който може да се окаже решаващ за колебаещи се избиратели. В дебатите ще участват 15 партии: толкова са те в досегашния парламент, толкова ще са и в новия според социологическите проучвания.

Партиите

27 партии бяха допуснати до участие в изборите. Представен е целият политически спектър. Има специфични формации като две партии, в чийто център са животните: Партията за защита на животните и Свобода за животните; Пиратска партия; 50ПЛЮС, защитаваща интересите на пенсионерите; ДЕНК, насочена към малцинствата; Партия за правова държава, антикапиталистическата БЕЙ1; Фризийска национална партия.

Темите, които вълнуват избирателите

Основните теми на кампанията и интересите на избирателите според проучванията са: миграцията и даването на убежище, за разногласията, заради които през юни падна предишното правителство и се стигна до тези предсрочни избори; сигурността в Европа/отбраната и жилищната политика (недостигът на адекватни жилища). Това бяха и трите теми, по които основно се водеше и снощният телевизионен дебат. В хода на кампанията се очертаха и други теми: здравеопазването, инфлацията и покупателната способност, разходите за енергия и дори какво да се прави с пътните такси. И цифровизацията/онлайн сигурността бе тема, но не водеща. Три дни преди парламентарните избори десетки хиляди души излязоха на демонстрация в Хага, за да опитат да поставят на преден план борбата срещу климатичните промени.

Как избирателите решават

Според анализаторите телевизионните дебати оказват сериозно влияние върху решението на избирателите. Изказване на партиен лидер в новинарско предаване размести класацията в едно от последните социологически проучвания.

Нидерландците като цяло се доверяват на платформи от типа на познатия и в България „Гласоводител“, за да „видят“ в кое поле на партии са техните нагласи, като избират да маркират серия твърдения, подготвени след щателен анализ на партийните програми. От значение са социалните мрежи, сред които и ТикТок, а в последно време и подкастите, които се оказаха харесвани от политиците.

Тези избори извадиха наяве проблема с изкуствения интелект: оказа се, че много хора се допитват до „ЧатДжиПиТи“, а според анализатори той не е надежден. Стигна се дори до официално предупреждение на Агенцията за защита на личните данни на Нидерландия.

Вярват ли нидерландците на своите политици?

Една четвърт от нидерландците не се чувстват представени от нито една политическа партия, стана ясно от проучване на платформата „Изборен компас“ и новинарската агенция АНП.

Според огласено по-рано през октомври проучване на Службата за социално и културно планиране по-голямата част от нидерландските граждани се чувстват разочаровани и безсилни по отношение на политиката в страната. 59% от анкетираните смятат, че страната върви в грешна посока и че политиците не предлагат решения. Проучването е установило, че 60% от анкетираните дават незадоволителна оценка на политиците в Хага.

В навечерието на изборите за парламент предприемачите са особено загрижени за политическата нестабилност. Шест от десет предприемачи (60%) не вярват, че политическите партии ще сформират стабилно правителство след предстоящите избори, сочи огласено вчера проучване на Ипсос И&О. Предприемачите са и негативно настроени по въпроса дали националната политика след изборите ще функционира по-добре, отколкото през изминалата година: половината (48%) не вярват.

Какво смятат младите?

Младите хора в Нидерландия се чувстват пренебрегнати и нечути от политиците според проучване на Ипсос И&O. Повече от четирима на всеки десет млади (43%) смятат, че политиците се държат зле. Младите имат усещането, че политиците са фокусирани по-скоро върху собствените си интереси, отколкото върху решаването на проблемите на страната. Много малко кандидати под 30 години имат реални шансове да спечелят място в новия парламент на Нидерландия.

Когато стане дума за млади и стари в Нидерландия, трябва да се отбележи, че делът на избирателите в Нидерландия на възраст над 65 години е по-голям от всякога. Над 13 милиона души имат право да гласуват на предстоящите парламентарни избори, като близо 30% от избирателите са на възраст над 65 години, докато преди 30 години този дял е бил 18%.

Изборите и българите

Дали ще има дясно или лявоцентристко правителство в Нидерландия след предсрочните парламентарни избори на 29 октомври за българите като трудови мигранти няма голямо значение. Мнението е на Елица Йорданова, която от 25 години живее и работи в Нидерландия. Тя е основателка на Първо българско училище "АБВ" в Амстердам, а в момента работи като преводач и съветник за българските трудови мигранти в две нидерландски общини - Амстердам и Заанстад. Причината според нея е само една: "В предизборните програми на всички партии, в частта, която засяга трудовата миграция, са разписани ограничения относно броя на трудовите мигранти, които ще се допускат, засилени мерки за предотвратяване на експлоатацията и злоупотребата с положението им, както и облекчения и стимулиране и привличане на повече високо квалифицирани кадри", каза Елица Йорданова пред БТА. При крайнодясно правителство, което е възможно след изборите на 29 октомври, Иван Узунов се опасява, че организация като неговата – "Български хъб Айндховен", която е изцяло с културна насоченост и на доброволни начала – "много по-трудно ще има достъп до субсидии, които са от местните власти, от общината или от културни асоциации в района".

Прогнозите

Проучванията сочат, че 15-те партии в новия парламент ще са Партията на свободата, Зелените леви – Партията на труда, Християндемократическият призив, Д66, Народната партия за свобода и демокрация, ДА21, Партията за защита на животните, Фермерско-гражданското движение, Социалистическата партия, Форумът за демокрация, ДЕНК, "Волт", Реформистката политическа партия, Християнският съюз и партия 50ПЛЮС. 15 партии имаше и в досегашния парламент, но с една разлика: Нов социален договор, които на изборите през 2023 г. спечелиха 20 депутати, сега според прогнозите няма да имат ни един. Влиза отново обаче 50ПЛЮС, партията на възрастните.

Избирателна активност

Традиционно нидерландците гласуват активно на парламентарни избори. Прeз последните 23 години не е падала под 74%. Избирателната активност на изборите през ноември 2023 г. беше 78,2%, а през 2017 година бе дори 81,9%. За сравнение: на изборите за Европарламент миналата година избирателната активност бе 46,18%.

Победители и победени

Нямаше социологическо проучване, която да не сочи, че победител и на тези избори ще е Партията на свободата на Герт Вилдерс. Прогнозите обаче са партията да има между 5 и 11 по-малко депутати от 37-те в 150-местния парламент, които спечели на предишните избори. Тогава обаче крайнодясната партия направи правителство и имаше министри, които Вилдерс изтегли в началото на юни, след като планът му за затягане на законодателството за предоставяне на убежище не срещна подкрепата на другите три партии в коалицията.

Прогнозите от 24 октомври показват, че четири партии – Зелените леви – Партията на труда, Д66, Християндемократическият призив и Народната партия за свобода и демокрация имат нужните гласове да направят правителство без Вилдерс. А Франс Тимерманс, лидер на Зелените леви – Партията на труда, и Хенри Бонтенбал, лидер на Християндемократическия призив казаха по време на кампанията, че са готови да поемат премиерския пост.

Какво ще е новото нидерландско правителство и ще промени ли страната посоката след крайнодясното управление, предстои да се разбере.

Традицията на коалиционното управление в Нидерландия

Едно е сигурно: новото нидерландско правителство ще е отново коалиционно. Нидерландия има повече от 100 години, а според някои справки дори 135 години, все коалиционни правителства. За мнозинство в Камарата на представителите на Нидерландия са необходими 76 от 150 места, но нито една партия не е спечелила абсолютно мнозинство от 1917 г., когато е въведена и сега действащата система на пропорционално представителство с партийни листи.

Какво предстои?

След затварянето на секциите в 21 часа (22 часа българско време) предстои да бъдат огласени първите резултати от екзитпол. Очакват се и изявленията на партийните лидери, от които да стане ясно какво правителство се очертава.

Но официално коалициите в Нидерландия се формират в продължение на дълги месеци: депутатите назначават "информатьор", който сондира потенциалните съюзи, а после "форматьор" води официалните преговори, които завършват с подписване на споразумение.

В предизборната кампания от много партии се чу, че не искат да са с Вилдерс. Но дали около него наистина ще се образува санитарен кордон, дали ще има центристко правителство, ще влязат ли – и кои точно – малки партии, предстои тепърва да се разбере. За съставянето на предишното правителство през 2024, оглавявано от Дик Схоф, трябваха осем месеца, за да управлява 11 месеца, а през 2017 на Марк Рюте отне 208 дни.