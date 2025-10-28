АНП: Помощните платформи за гласуване остават най-важният източник на информация за избирателите в Нидерландия

Въпреки многобройните участия на политици в токшоута и дебати, както и възхода на подкастите и изкуствения интелект, помощните платформи за гласуване остават най-важният източник на информация за избирателите. Това става ясно от проучване на Ипсос И&О. Според анализатора Петер Кане хората често използват помощните средства за гласуване като средство за „последна проверка“. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Анализаторите са попитали 2622 избиратели как получават информацията, на която базират своя избор. Онлайн помощните платформи за гласуване като "Изборен компас" (Kieskompas) и "Гласоуказател" (StemWijzer) са споменавани най-често, от 47% от анкетираните. Избирателите често използват тези средства от години, включително и на предишни избори.

Помощните платформи за гласуване често служат като последно потвърждение за избирателите, че дадена партия наистина е подходящият избор, но рядко оказват решаващо влияние върху техните политически предпочитания. Когато хората бъдат попитани за основния им мотив да гласуват за дадена партия, платформите за гласуване се споменават много по-рядко, като в последното проучване са споменати от около 20% от анкетираните.

Позициите и ценностите на партиите са по-важни и формират „основата“ на един глас, обяснява Кане. По думите му обаче много партии имат позиции и ценности, които са тясно свързани и тогава много често лидерът на партията е решаващ фактор.

Избирателите получават информация за ценностите, позициите и партийните лидери по-ефективно от други често посочвани източници: политически дебати (36%), радио и телевизионни изяви (36%), предизборни програми (34%) и вестници и списания (31%).

Привържениците на подкастите са добре обслужени от тази кампания, тъй като политиците са редовни гости в тях. Въпреки това само малка група избиратели ги слушат: 8%. Помощните средства за гласуване, използващи изкуствен интелект, дебютират на тези избори, но се използват от ограничена група хора - 2% от анкетираните.

Въпреки това Кане смята, че е важно да се следи възходът на помощните средства за гласуване с изкуствен интелект. „Всички сме наясно, че това ще се разраства. И това е сложна ситуация, разбира се“, заяви той. Нидерландският орган за защита на личните данни (AP) предупреди, че съветите за гласуване от чатботове са ненадеждни и явно пристрастни.

