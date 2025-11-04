Любомир Савинов подрежда изложба „Стъпка по стъпка“

„Стъпка по стъпка“ е заглавието на изложбата, която Любомир Савинов открива днес, 4 ноември, в столичната галерия „Стубел“. Експозицията ще продължи до 22 ноември, съобщават домакините.

Настоящата изложба включва натюрморти, пейзажи и портрети – частица от едно разнообразно и стойностно творчество.

„Преди две години художникът подреди свои платна, предимно от 60-те и 70-те години, под надслов „Разминаване“. Щастливи сме, че между един от големите самотници на съвременното изкуство, чието творчество продължаваме да преоткриваме, и галерията разминаване не само нямаше, а постепенно – стъпка по стъпка – се създаде атмосфера на искреност, доверие и уважение, която ни доведе и до настоящата изложба“, казват от галерията.

„Пословичен със своето трудолюбие и отдаденост, художникът непрестанно твори. За мен това е болестно състояние… Никога не съм преставал, няма и да престана да работя поне по начина, който смятам, че е единственият възможен, т.е. да преосмислиш това, което виждаш и да го направиш като картина или рисунка, или като графика“, казва Любомир Савинов в документалния филм „Без компромис… в самота“ на режисьора Константин Занков.

Любомир Савинов е роден през 1941 г. в София. Той е сред дълбоките и автентични творци, появили се в художествения живот през 60-те години на миналия век, но цялостното му изграждане и развитие сякаш съзнателно остава извън всякакви общи или групови тенденции, коментират от галерията.

През 1970 г. авторът завършва стенопис в Художествената академия в ателието на проф. Георги Богданов. След дипломирането, творби на Любомир Савинов неколкократно са отхвърляни от комисията, осъществяваща подбора за Общите художествени изложби. Това отчуждава автора от организирания художествен живот, но не го обезсърчава да рисува, успявайки да съхрани своя стремеж към себеизразяване, освободен от идеологическите догми на времето.

През 1987 г. той представя свои творби в самостоятелна изложба в галерията на „Шипка“ 6, а три години по-късно е приет за член на Съюза на българските художници (СБХ). През следващите години Любомир Савинов подрежда още шест самостоятелни експозиции.

