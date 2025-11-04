Илияна Овчарова помага на пострадали при пожар семейства с картина в изложбата „Турбуленции“

Картина на Илияна Овчарова, вдъхновена от пожарите в трънското село Рани луг, ще бъде част от изложбата „Турбуленции“, която ще бъде открита днес, 4 ноември, в „Сити марк арт център“ в София. Целият приход от откупката ѝ ще бъде дарен на пострадали от пожар трънчани, съобщават организаторите.

„Щедростта едновременно краси човека и му носи щастие. Направено добро се връща“, казва Иво Алексиев пред БТА.

От екипа припомнят, че в края на юли трънското село Рани луг бе сполетяно от пожар. Изгоряха почти всички къщи на територията му. Засегнати бяха и съседни села. Стихията, връхлетяла в определен от синоптиците за най-горещ ден на 2025 г., оставя не едно и две семейства без покъщнина и покрив. Илияна Овчарова, която в същия ден е жертва на друг пожар в Трънско, сама се сблъсква с огнен ад, разказват организаторите на изложбата.

„Сега иска да помогне. По внушение на преживяното рисува картината „Пепелознание“, казват от екипа.

Илияна Овчарова завършва бакалавърска степен във Франция, след което продължава своето образование с магистратура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и докторантура в БАН. Специализацията ѝ е в областта „Адаптация на сгради и съоръжения“. Работила е за една от най-големите фирми за проектиране на офиси в САЩ. Портфолиото ѝ включва също работа като преподавател в УАСГ и в училището по изкуства „Артис“.

