Маня Вапцарова прави експеримент с материалността и средствата на калиграфията в проекта Signum Obscurum

Проф. Маня Вапцарова подрежда нова изложба в София. От 4 до 22 ноември в галерия „Сердика“ ще представи самостоятелната изложба Signum Obscurum (в превод от латински: неясен знак), съобщават домакините.

По думите на екипа проектът е експеримент с материалността и средствата на калиграфията, в който художничката изследва следите, оставени от различни инструменти за писане – превърнати в средство за създаване на експресивни рисунки и визуални структури.

„Важен елемент от този експериментален процес е стремежът да се открият нови начини за използване на инструментите и материалите, предназначени за писане, да се изследват качествата на калиграфската хартия, нейната мекота, съпротивление и прозрачност. Чрез монотипия, колаж, рисунка върху платно, естетическите търсения в различна материалност създават монолитен и плътен образ, контрапункт на уязвимостта и прозрачността на рисуваната калиграфска хартия. Концентрацията при изписването на знаците и преливането им в рисунка неусетно се превръща в медитация“, казва авторката.

Проф. Маня Вапцарова е утвърден художник и преподавател в Националната художествена академия, където преподава живопис и графични техники в Катедра „Сценография“. Тя е автор на редица самостоятелни изложби у нас и в чужбина, участник в международни биеналета и симпозиуми, носител на престижни отличия, а нейни творби са част от галерийни и частни колекции по света.

