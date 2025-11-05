В Деня на металурга БАМИ връчи годишните си награди

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) връчи годишните си награди в рамките на тържественото отбелязване на Деня на металурга в xomeл "ИнтерКонтинентал София" (InterContinental Sofia), организирано от Българската асоциация на металургичната индустрия в партньорство с Химикотехнологичния и металургичен университет.

Присъдените отличия бяха връчени от официалните гости на събитието, сред които беше и премиерът Росен Желязков – патрон на форума.

Сред отличените бяха и четирима студенти от два университета, дългогодишни партньори и асоциирани членове на Българската асоциация на металургичната индустрия – Химикотехнологичния и металургичен университет и Технически университет. Наградите им връчи премиерът.

Със специално изработена статуетка, представляваща неугасващ пламък, бяха отличени компании членове на Асоциацията за постигнати най-добри резултати.

Българската асоциация на металургичната индустрия отличи с персонална награда Тим Курт - "Аурубис", за висок принос в развитието на медното производство в България, а наградата му бе връчена от премиера. Отличена бе "Аурубис България" за висок принос в икономиката на България и най-големи инвестиции в българската металургия. Отличието беше връчено от председателя на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов.

Награда за високи производствени резултати и инвестиции получи "София мед" АД. С награда за най-висок годишен ръст на произведена продукция в черната металургия беше отличена ЕМЦ "Дестрибюшън" ООД. С награда за най-висок годишен ръст на произведена продукция в цветната металургия беше отличена "Алкомет" АД. Награда за най-висок дял на възобновяемите енергийни източници в производството отиде при "Етем Гестамп Алуминиум Екстружънс" АД. С награда за най-добра корпоративна и социална политика беше отличена "Промет Стипл" ЕАД, награда за висок дял в потреблението на зелена енергия и развитие на човешкия капитал получи "КЦМ" АД, награда за най-високи показатели за формиране и развитие на човешкия капитал - "Тотал Енерджис". С награда за най-бързо развиващи се мощности за преработка на вторични суровинни ресурси беше отличена "Ел Бат" АД.

Сред гостите на церемонията беше и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев. По-рано днес БТА и Химикотехнологичният и металургичен университет подписаха договор за партньорство.