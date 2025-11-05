Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха за БТА експерти

Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха в интервю за БТА Джеймс Уотсън – генерален директор на "Еврометали" (Европейската асоциация на производителите на цветни метали), и председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Никола Рангелов.

Те бяха потърсени във връзка с днешния Ден на металурга, който беше тържественото отбелязан в хотел "ИнтерКонтинентал София" (InterContinental Sofia). Честването бе организирано от Българската асоциация на металургичната индустрия в партньорство с Химикотехнологичния и металургичен университет. Патрон и участник в събитието беше премиерът Росен Желязков.

Металургията е много важен сектор за Европа. Основните суровини ние признаваме и знаем, че трябва да се произвеждат основно в Европа, каза Джеймс Уотсън. Независимо от това европейската картина не е много позитивна. Виждаме много топилни, които са затворени. Някъде около 40 – 50 през последната година в Европа, допълни той.

Въпреки че за тази година Асоциацията няма окончателни данни, може със сигурност да се каже, че секторът е в криза и едва само 70 процента от мощностите за производство на цветни метали в Европа са натоварени, а в стоманодобива – 40 – 50 процента, каза Джеймс Уотсън.

Джеймс Уотсън изтъкна, че заради кризата Европейската комисия подготвя въвеждането на нова мярка за защита на стоманените продукти, която ще влезе в сила следващата година, а бизнесът се надява да има подобни мерки и за алуминия, и за медта. Джеймс Уотсън обаче е скептик, че мярката ще влезе в сила от началото на 2026 г., каквото е искането на бизнеса, защото процесът изисква одобрение от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. Оптимистично, това може да стане в края на първото или началото на второто тримесечие на следващата година, допълни Уотсън, като посочи, че годишните загуби на бранша в Европа от нерегламентиран внос от трети страни възлизат на милиарди евро, но няма точна оценка.

В сравнение с цветната металургия, черната е в колапс, коментира председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов.

"Никога не е имало такъв спад в производството на черната металургия, откакто съществуват статистически данни", каза Рангелов и напомни, че във връзка с това на европейско равнище се прие законодателен акт за металите и стоманата – така нареченият Екшън план, предвиждащ редица мерки, които ще се вземат за намаляване вредното влияние на вноса от трети страни, главно от Китай, Турция, Египет, Алжир, Тунис, Южна Корея.

Председателят на БАМИ посочи, че предприятията от черната металургия на България са с много понижен капацитет, като са натоварени 40 – 50 процента от производствените мощности заради вноса от трети страни и сръхкапацитета в световен мащаб.

В цветната металургия България е в много добра позиция – на шесто място в Европейския съюз по производство на продукти на цветната металургия. Около 15 процента от медта в Европа се произвежда в България, около 10 процента от оловото, 4 процента от цинка. Голяма част от пазара на алуминий в Европа също е зает от наша компания, която произвежда продукти от алуминий, каза Рангелов. Той изтъкна, че продуктите от медни сплави започват да се развиват, а това е продукт с по-висока добавена стойност. Същевременно председателят на БАМИ посочи, че това е недостатъкът на нашата металургия. Всичко свършва до нас, след нас няма кой да поеме – няма автомобилна индустрия, няма ги тези, които биха могли да добавят по-голяма добавена стойност на нашия продукт, коментира Рангелов.

Във връзка с новата европейска защитна мярка, която ще замени изтичащата на 30 юни догодина, Рангелов коментира, че това поражда проблем, защото в момента вносителите на метали се презапасяват. Складовете ще се напълнят, докато тази мярка влезе в сила, и практически цялата година пак ще се продава метал, който е по складовете, допълни той.