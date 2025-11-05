Подробно търсене

Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха за БТА експерти

Екатерина Тотева, Валерия Димитрова
Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха за БТА експерти
Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха за БТА експерти
София (5 ноември 2025 г.) Тържественото отбелязване на Деня на металурга в xomeл InterContinental Sofia, организирано от Българската асоциация на металургичната индустрия. На снимката (от ляво на дясно): председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов и Джеймс Уотсън - генерален директор на "Еврометали" - Европейската асоциация на производителите на цветни метали Снимка: Екатерина Тотева/БТА
София,  
05.11.2025 23:04
 (БТА)

Металургията в Европа е изправена пред сериозни трудности, коментираха в интервю за БТА Джеймс Уотсън – генерален директор на "Еврометали" (Европейската асоциация на производителите на цветни метали), и председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Никола Рангелов.

Те бяха потърсени във връзка с днешния Ден на металурга, който беше тържественото отбелязан в хотел "ИнтерКонтинентал София" (InterContinental Sofia). Честването бе организирано от Българската асоциация на металургичната индустрия в партньорство с Химикотехнологичния и металургичен университет. Патрон и участник в събитието беше премиерът Росен Желязков.

Металургията е много важен сектор за Европа. Основните суровини ние признаваме и знаем, че трябва да се произвеждат основно в Европа, каза Джеймс Уотсън. Независимо от това европейската картина не е много позитивна. Виждаме много топилни, които са затворени. Някъде около 40 – 50 през последната година в Европа, допълни той.

Въпреки че за тази година Асоциацията няма окончателни данни, може със сигурност да се каже, че секторът е в криза и едва само 70 процента от мощностите за производство на цветни метали в Европа са натоварени, а в стоманодобива – 40 – 50 процента, каза Джеймс Уотсън.

Джеймс Уотсън изтъкна, че заради кризата Европейската комисия подготвя въвеждането на нова мярка за защита на стоманените продукти, която ще влезе в сила следващата година, а бизнесът се надява да има подобни мерки и за алуминия, и за медта. Джеймс Уотсън обаче е скептик, че мярката ще влезе в сила от началото на 2026 г., каквото е искането на бизнеса, защото процесът изисква одобрение от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. Оптимистично, това може да стане в края на първото или началото на второто тримесечие на следващата година, допълни Уотсън, като посочи, че годишните загуби на бранша в Европа от нерегламентиран внос от трети страни възлизат на милиарди евро, но няма точна оценка.

В сравнение с цветната металургия, черната е в колапс, коментира председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов.

"Никога не е имало такъв спад в производството на черната металургия, откакто съществуват статистически данни", каза Рангелов и напомни, че във връзка с това на европейско равнище се прие законодателен акт за металите и стоманата – така нареченият Екшън план, предвиждащ редица мерки, които ще се вземат за намаляване вредното влияние на вноса от трети страни, главно от Китай, Турция, Египет, Алжир, Тунис, Южна Корея.

Председателят на БАМИ посочи, че предприятията от черната металургия на България са с много понижен капацитет, като са натоварени 40 – 50 процента от производствените мощности заради вноса от трети страни и сръхкапацитета в световен мащаб.

В цветната металургия България е в много добра позиция – на шесто място в Европейския съюз по производство на продукти на цветната металургия. Около 15 процента от медта в Европа се произвежда в България, около 10 процента от оловото, 4 процента от цинка. Голяма част от пазара на алуминий в Европа също е зает от наша компания, която произвежда продукти от алуминий, каза Рангелов. Той изтъкна, че продуктите от медни сплави започват да се развиват, а това е продукт с по-висока добавена стойност. Същевременно председателят на БАМИ посочи, че това е недостатъкът на нашата металургия. Всичко свършва до нас, след нас няма кой да поеме – няма автомобилна индустрия, няма ги тези, които биха могли да добавят по-голяма добавена стойност на нашия продукт, коментира Рангелов.

Във връзка с новата европейска защитна мярка, която ще замени изтичащата на 30 юни догодина, Рангелов коментира, че това поражда проблем, защото в момента вносителите на метали се презапасяват. Складовете ще се напълнят, докато тази мярка влезе в сила, и практически цялата година пак ще се продава метал, който е по складовете, допълни той.

/ЦМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

05.11.2025 21:20

В Деня на металурга БАМИ връчи годишните си награди

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) връчи годишните си награди в рамките на тържественото отбелязване на Деня на металурга в xomeл "ИнтерКонтинентал София" (InterContinental Sofia), организирано от Българската асоциация на
05.11.2025 20:29

Професията на металурга е трудна, но в замяна на това изключително отговорна, заяви председателят на Управителния съвет на БАМИ

Днес е националният празник на нашата професия – металургията. Професията на металурга е трудна, но в замяна на това изключително отговорна и носи тези блага, на които сме свидетели във всяко кътче на съвременния живот. Това каза председателят на
05.11.2025 19:40

Премиерът Росен Желязков изрази очакване диалогът между социалните партньори да бъде подновен

Премиерът Росен Желязков изрази очакване диалогът между социалните партньори да бъде подновен, след като днес работодателските организации не участваха в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на трите предложени
03.11.2025 07:00

Българската металургия има потенциал и желание да се включи в проектите на отбранителната индустрия на страната, заяви изпълнителният директор на БАМИ

Българската металургия има потенциал и желание да се включи в проектите на отбранителната индустрия на страната, заяви в интервю за БТА изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова. Асоциацията

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:51 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация