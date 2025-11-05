Професията на металурга е трудна, но в замяна на това изключително отговорна, заяви председателят на Управителния съвет на БАМИ

Днес е националният празник на нашата професия – металургията. Професията на металурга е трудна, но в замяна на това изключително отговорна и носи тези блага, на които сме свидетели във всяко кътче на съвременния живот. Това каза председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Никола Рангелов по време на тържественото отбелязване на Деня на металурга в xomeл "ИнтерКонтинетал София" (InterContinental Sofia), организирано от Българската асоциация на металургичната индустрия в партньорство с Химикотехнологичния и металургичен университет. Премиерът Росен Желязков, който участва в церемонията, е патрон на честването на професионалния празник.

Никола Рангелов напомни, че България е една от страните, които има древна история в областта на металургията, като посочи, че по нашите земи е най-старото злато, което е било продукт на индустриална обработка. Той каза, че сега в страната се произвеждат няколко вида метали, изключително ценни и важни за всеки вид индустрия и имат воя принос в брутния вътрешен продукт на страната.

Председателят на Асоциацията посочи, че инвестициите на бранша са около 5 милиарда лева, той реализира около 14 милиарда лева в оборот и около 15 процента от стоковия износ на страната. Ние не сме щастливи от това, че само изнасяме, че няма индустрия след нас, която да даде още добавена стойност, каза председателят на Асоциацията, но посочи, че все пак това е положителен баланс, с който браншът може да се гордее.

"Браншът се развива устойчиво. Това се дължи както на инвестициите, така и на пазарите, които има, а те се определят от редица фактори, не на последно място от последните документи на ЕС за критични стратегически суровини", каза Рангелов. Той посочи, че продукцията на бранша намира място в електроника, в енергийни и възобновяеми източници, автомобилостроенето и каза, че това дава надежда, че устойчивото му развитие ще се задържи и че има бъдеще пред професията и пред бранша.

За нас е голям празник да бъдем днес заедно, за пореден път с българската металургична индустрия, не само защото сме единственият университет, който обучава инженери металурзи, а защото ние ценим развитието на всички индустрии и знаем какъв е делът на металургичната индустрия в осигуряването на икономическия просперитет на нашата държава, каза по време на церемонията ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. д-р инженер Сеня Терзиева-Желязкова. Тя посочи, че в предходните години е имало проблеми с мотивацията на млади хора да изберат инженерната професия и особено за металургията, но каза, че тази година план приемът по държавна поръчка във висшето училище е запълнен в направленията в металургия, химични технологии и други.