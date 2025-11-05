Подробно търсене

Борислава Христова с Атинайкос и Карина Константинова с Келтерн продължават с победите в баскетболния турнир Еврокъп

Кремена Младенова
Борислава Христова, снимка: Христо Касабов /БТА (архив)
Атина,  
05.11.2025 21:42
 (БТА)

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос надиграха турския Бешикташ с 84:82 след продължение като домакини в двубой от петия кръг в група J на турнира Еврокъп по баскетбол за жени. Атинайкос постигна трети пореден и общо четвърти успех от петте си срещи, като заема първо място във временното класиране. Бешикташ е втори с две победи и три загуби.

Борислава Христова реализира 12 точки и 2 асистенции за 18 минути на терена.

Гръцкият тим водеше със 70:60 след третия период, а в края на редовното време изгуби предимството си, но стигна до равенство 75:75 след 40 минути игра. В допълнителните пет минути домакините надделяха и измъкнаха успеха.

Последният мач на Атинайкос в груповата фаза на надпреварата ще бъде гостуване на полския Хожув на 27 ноември, а на първо време за Христова и съотборничките й предстои домакинство срещу Панатинайкос в гръцкия шампионат.

Първите два отбора от всяка група, плюс четири от най-добрите трети ще продължат към плейофите в европейския клубен турнир.

Друга националка Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн се наложиха над чешкия Хомутов с 91:49 при домакинството си в третия кръг от група F на Еврокъп. Келтерн записа пета поредна победа, като вече си беше осигурил класиране за елиминациите и продължава да оглавява убедително подреждането без нито едно поражение. Тимът на Хомутов е с актив 1-4 на трета позиция.

Карина Константинова допринесе за успеха с 6 точки, 4 борби и 7 асистенции за 29 минути на терена.

Решителна за домакините беше третата четвърт, в която те реализираха 25 срещу само 8 точки за противника и преди последните 10 минути съставът на Келтерн водеше с категоричното 73:38.

Константинова и компания ще гостуват на косовския Пея на 27 ноември в последния си двубой от групата. В германското първенство Келтерн приема Алба Берлин на 8 ноември.

/КМ/

Към 22:21 на 05.11.2025 Новините от днес

