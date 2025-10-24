Подробно търсене

Кремена Младенова
Победи за Атинайкос на Борислава Христова и Келтерн на Карина Константинова в баскетболния турнир Еврокъп
Борислава Христова, снимка: Българска федерация по баскетбол, архив
Атина,  
24.10.2025 10:07
 (БТА)

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос се наложиха над полския Хожув със 79:56 като домакини в двубой от третия кръг в група J на турнира Еврокъп по баскетбол за жени. Атинайкос постигна втора победа от трите си изиграни мача и оглавява временното класиране с актив 2-1.

Борислава Христова допринесе за успеха с 9 точки, 3 борби и 8 асистенции за 30 минути на терена.

За Атинайкос предстои гостуване на състава на Аминтас в гръцкото първенство на 26 октомври, а три дни по-късно Христова и съотборничките й ще посрещнат френския Шарне в следващия си мач от турнира Еврокъп.

Друга националка Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн надиграха косовския Пея с 92:57 при домакинството си в третия кръг от група F на Еврокъп. За Келтерн победата беше трета поредна и тимът остава начело във временното подреждане в групата.

Константинова се отчете с 3 точки, 8 борби и 7 асистенции за 25 минути в игра за състава, воден от помощник-треньора на представителния отбор на България при дамите Матеа Тавич.

На 26 октомври съставът на Келтерн ще гостува на отбора на Ньордлинген, а в следващия кръг на турнира Еврокъп при дамите предстои за изиграе гостуването си срещу литовския Кибиркстис Вилнюс на 30 октомври.

/КМ/

