Националката Борислава Христова и гръцкият Атинайкос постигнаха нов успех в баскетболния турнир Еврокъп

Кремена Младенова
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Атина,  
30.10.2025 07:46
 (БТА)

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос победиха френския Шарне със 75:69 като гости в среща от четвъртия кръг в група J на турнира Еврокъп по баскетбол за жени. Успехът беше втори пореден и общо трети за Атинайкос, който оглавява временното класиране в групата.

Борислава Христова се отчете с 5 точки, 1 борба и 1 асистенция за 16 минути на терена за гостите от Гърция.

Атинайкос имаше аванс от 46:34 на почивката, а след 30 минути игра водеше с 61:50.

На 5 ноември гръцкият тим ще приеме турския Бешикташ в следващия си двубой от Еврокъп, а преди това ще бъде домакин на Пансерайкос в местното баскетболно първенство за жени.

