Пафос спечели първия си успех в Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Petros Karadjias
София,  
05.11.2025 22:02
 (БТА)

Пафос постигна първа победа в историята си в мач от основната фаза на Шампионската лига. Кипърският отбор се наложи изненадващо с 1:0 у дома срещу испанския Виляреал, докато Челси завърши наравно 2:2 в гостуването си срещу Карабах.

Попадение на Дерик Лукасен в 46-ата минута осигури ценния успех в полза на Пафос. Защитникът се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Кен Сема. Пафос за първи път играе в най-престижния клубен турнир в света. 

Кипърският отбор е с 5 точки на 19-та позиция, докато Виляреал заема 32-ро място със само точка.

В другия ранен двубой Челси поведе с гол аванс в 16-ата минута на двубоя в Азербайджан, като точен беше Естевао след подаване на Андрей Сантос.

Бившият футболист на българския Черно море Леандро Андраде изравни в 29-ата минута. "Сините" от Лондон допуснаха попадение пасив в самия край на първата част, когато Марко Янкович беше точен при изпълнение на дузпа.

Челси изравни и се спаси от загуба чрез Алехандро Гарначо в 53-ата минута на двубоя.

Английският тим се намира на десето място със 7 пункта, а Карабах е на 12-та позиция, също със 7 точки.

/ГК/

