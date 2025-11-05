Оръжия, бранили България, представя в каталог Регионалният исторически музей в Търговище

Екипът на Регионалния исторически музей в Търговище представи тази вечер каталог, озаглавен „По острието на историята - колекция хладно оръжие ХIХ - ХХ век от фонда на РИМ – Търговище”. Изданието на РИМ-Търговище е финансирано по проект на Министерството на културата и е посветено на 140 години от Сръбско-българската война и 110 години от влизането на България в Първата световна война. Съдържа 120 страници, на които е представена колекцията от хладно оръжие – ками, саби, ножове, ятагани от периода на Българското възраждане и новото време.

Идеята за каталога е на уредника в музея Николай Ставрев. Екипът бързо и лесно се спира на заглавието „По острието на историята“, защото българинът през цялото си историческо битие на свободен човек се движи по острието на историята в търсене на своя национален идеал, каза уредникът в РИМ – Търговище д-р Тоня Иванова. По думите й всички войни, които България води, са все за постигането на този идеал – обединението на българите под крилото на Майка България.

5 ноември е избрана за представяне на каталога, защото на тази дата на Сливнишкия фронт е убит капитан Васил Данаджиев и Търговищкият край дава свидна жертва, уточниха специалистите.

Каталогът, издаден в Търговище, е трети у нас, защото музейните каталози се броят на пръстите на едната ръка, каза уредникът Николай Ставрев. Този е трети след изданията на институциите във Велико Търново и в Плевен. По думите му работата по изданието е била изключително трудна заради заснемането на всеки експонат, за което Емил Спасов полага неимоверни усилия. Той успял да улови точните детайли и специфични части.

Изданието показва професионално хладните оръжия. Описанието на експонатите също е било трудоемка дейност и затова към екипа се присъединява д-р Симеон Цветков от Велико Търново като единствен оръжейник в България. „Сега колегите от другите музеи вече могат наготово да ползват описанията на всеки вид оръжие“, отбеляза Ставрев. Той не пропусна да благодари и на колегите, работили във времето в Историческия музей – Търговище и събирали експонатите.

Колекцията на РИМ – Търговище е пъстра, експонатите са систематизирани - късо, дълго и комбинирано оръжие. Включени са ками, саби, ножове, тесаци. От дългото оръжие са представени 28 ятагана – занаятчийска изработка. Ставрев подчерта, че най-ранно датираният е от 1813-1814 г. по християнското летоброене.

За екипа най-ценно е оръжието, което принадлежи и е свързано с личности от Търговищкия регион. На първо място – камата на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов – Куруто. Справка, направена съвместно със специалиста Вили Калчев показва, че ножът е габровска изработка и е датиран от 60-70 години на 19-и век.

В каталога са включени и други оръжия на двама опълченци. Включени са офицерски саби, османски саби – някои от които са трофейни, както и няколко – западен образец от началото на 19-и век.

Д-р Симеон Цветков благодари за поканата за участието в проекта. „Каталогът е невероятен. Радвам се, че стана по-добър от каталога „Сабите на войводите“ от 2017 г. , издаден от РИМ – Велико Търново за първи път в България. Всяко едно от тези оръжия е бранило България, за да ни има нас, тези оръжия са си свършили работата“, каза Цветков.

По проекта за каталога музеят работи и с две партниращи организации – Патриотичен клуб „Възраждане“ и Второ средно училище „проф. Никола Маринов“ в Търговище. Задачата на учениците е била да направят проект на афиш за изложбата "По острието на историята“. Отличени са три такива проекта, а авторите им бяха наградени.