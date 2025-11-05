Нова Зеландия планира да изпрати в космоса свои сателити

Нова Зеландия планира национална космическа мисия с малък флот от сателити, собственост на държавата, каза за АФП министърът по въпросите на космоса Джудит Колинс.

„Дейностите за осъществяване на мисия с голям мащаб напредват“, добави тя.

Мисията ще включва изпращане на „един или повече сателити, собственост на държавата“, за „редовно покриване на сфери, представляващи национален интерес като хуманитарна помощ или реакция на стихийни бедствия, или мониторинг на нелегален риболов“.

„Това ще намали зависимостта на правителството от външни доставчици на тази важна информация“, каза Колинс.

Според документи, получени от АФП, мисията ще благоприятства научния сектор на страната, както и търговски ѝ възможности.

Мисията ще включва „всички сфери на сектора – от проучвания и разработки до нови сензори, производство на компоненти за сателитите до изстрелване и използването на данните“, пише в документите. "Дава възможност за подкрепа на развитието на иновативни продукти за бъдеща комерсиализация и износ“, се казва още в тях, като не се посочва стойността на начинанието.

Нова Зеландия, заедно с Джоф Безос и базирания в САЩ Фонд за защита на околната среда, оказа ключова подкрепа на проекта MethaneSAT, чиято цел бе да наблюдава емисиите парникови газове с „безпрецедентна резолюция“, но сателитът изчезна в космоса през юли.

В страната се намира и компанията Rocket Lab, която отстъпва само на "Спейс Екс" на Илон Мъск по броя на частни изстрелвания. От 2017 г. Нова Зеландия е изпратила десетки ракети „Електрон“, носещи малки сателити в орбита от стартовата площадка на полуостров Махия на Източния бряг на страната.