Пафос постигна победа срещу Виляреал, Манчестър Сити, Интер Милано и Нюкасъл също спечелиха нови 3 точки в Шампионската лига

Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг: ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания) 1:0 Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия) 2:2 Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) 0:3 Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия) 0:1 ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания) 3:3 Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан) 2:1 Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия) 4:1 Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия) 0:1 Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания) 2:0 от вторник: Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Англия) 0:3 Наполи (Италия) - Айнтрахт (Фр, Германия) 0:0 Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания) 1:0 Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 3:1 Будьо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция) 0:1 Ювентус (Италия) - Спортинг (Лисабон, Португалия) 1:1 Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн (Мюнхен, Германия) 1:2 Олимпиакос (Гърция) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) 1:1 Тотнъм (Англия) - ФК Копенхаген (Дания) 4:0 Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер Милано остават на върха с по 12 точки,

Манчестър Сити е на четвърто място с 10, следват с по 9 Пари Сен Жермен,

Нюкасъл, Реал Мадрид, Ливърпул и Галатасарай. Тотнъм е на 10-о място с 8.

Следват Барселона, Челси и Спортинг Лисабон с по 7 и други.