Асен Даскалов
Пафос постигна победа срещу Виляреал, Манчестър Сити, Интер Милано и Нюкасъл също спечелиха нови 3 точки в Шампионската лига
photo: Martin Rickett/PA via AP
София,  
05.11.2025 21:45 | ОБНОВЕНА 06.11.2025 00:10
 (БТА) 
Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг:

ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания)                   1:0
Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия)                  2:2
Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция)               0:3
Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия)         0:1
ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания)                  3:3
Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан)       2:1
Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия)  4:1
Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия)         0:1
Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания)            2:0

от вторник:
Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Англия)		        0:3
Наполи (Италия) - Айнтрахт (Фр, Германия)		        0:0
Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания)		        1:0
Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)    	3:1
Будьо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция)		        0:1
Ювентус (Италия) - Спортинг (Лисабон, Португалия)	        1:1
Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн (Мюнхен, Германия)	        1:2
Олимпиакос (Гърция) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)	        1:1
Тотнъм (Англия) - ФК Копенхаген (Дания)			        4:0

Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер Милано остават на върха с по 12 точки, 
Манчестър Сити е на четвърто място с 10, следват с по 9 Пари Сен Жермен, 
Нюкасъл, Реал Мадрид, Ливърпул и Галатасарай. Тотнъм е на 10-о място с 8. 
Следват Барселона, Челси и Спортинг Лисабон с по 7 и други.

/АД/

