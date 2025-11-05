Предполагаемият поръчител на убийството на словашкия журналист Ян Куциак ще бъде съден отново

Предполагаемият поръчител на убийството на словашкия журналист Ян Куциак и неговата годеница Мартина Кушнирова, ще бъде съден отново от 26 януари, обяви днес пред медиите Петер Кубина, адвокат на семейството на журналиста, предаде Франс прес.

През май Върховният съд на Словакия анулира оневинителната присъда на предполагаeмия поръчител – бизнесмена Мариан Кочнер. Присъдата беше произнесена през 2023 г. Преди това Върховният съд пак отмени предходна оневинителна присъда на Кочнер, произнесена през 2021 г.

Съдът реши да определи и нови съдии по процеса, преценявайки, че досегашните съдии не са се съобразили с неговите препоръки след първото анулиране на оневинителната присъда.

Ян Куциак и годеницата му бяха застреляни в дома им в село Велка Маца през февруари 2018 г. Убийствата породиха вълна от протести в страната и доведоха до оставката на тогавашното правителство на Роберт Фицо. Той обаче се върна на власт през октомври 2023 г..

В последната статия на Куциак, публикувана след смъртта му, той разкриваше връзки на италианската мафия с правителството на Фицо.