Росица Гергова представи в Плевен книгата си „Съкровищница за родово благополучие“

Росица Гергова представи в Плевен първата си книга „Съкровищница за родово благополучие“. Събитието беше в зала „Библиотеката“ на Народно читалище „Съгласие 1869“.

За книгата си Гергова каза пред БТА, че е наръчник за всеки човек, който изпада в трудност, търси пътя си, опитва се да разбере каква връзка има родовата история с неговия житейски опит. В нея са описани действия и обреди, които водят до благополучие.

Изворите за написването й са първо родовото знание, което е предадено на авторката по кръвна линия. Тя е израснала с баби, прабаби и със своята майка. Всички те са знаели много обреди.

Гергова се занимава от години с родово знание и родова терапия. Изследвала е традициите и повелите в българските родове. Изучавала е родово знание и академична родология.

Написването на книгата й е отнело между два и три месеца.

Според Росица Гергова, ако не познаваме родовата си памет, то ние сме безпътни. Търсим себе си, въртим се в омагьосан кръг, не знаем кои сме и накъде да вървим. Трябва да се обърнем назад към корените си, за да разберем какво носим в себе си, какви блага и ресурси имаме, за да видим посоката си напред и да разберем кои сме, каза тя.

На тези, които идват след нас, Гергова казва, че трябва да предадем родовата история. Да напишем родова книга, да разкажем на деца, внуци и правнуци кои са, от какъв род произхождат, да ги заведем на родните места на дядо и баба, да им покажем снимките, старите албуми. Трябва да им разкажем кои са били техните деди, защото това, което е текло, пак ще тече в кръвта ни.

Авторката изказа своето съжаление, че в последно време свързаностите между поколенията са се поизгубили. Едно време няколко поколения са живели под един покрив. Така са се възпитавали да уважават родителите си и възрастните хора. „Сега тази нишка се прекъсва, но аз много вярвам, че особено в по-малките населени места това отново се възражда и всъщност никога не е прекъсвало“, каза още тя. Гергова добави, че книгата може да помогне при семейни трудности и родови несгоди. "Ще насърчи читателите да предават на децата си старите обичаи и да пазят народната вяра. Ще ги накара да осъзнаят, че са част от нещо голямо, което се нарича род. Но принадлежат и на нещо още по-велико - българския народ", допълни тя.