АТА: Билети за най-важните туристически обекти в Албания вече ще могат да бъдат купувани и онлайн

Град Берат, Албания. Снимка: Магдалена Димитрова/БТА (архив).
Тирана,  
05.11.2025 21:30
 (БТА)

Граждани, туроператори и чуждестранни посетители вече ще могат да резервират и закупуват билети онлайн за най-важните туристически обекти в Албания чрез платформата на албанското правителство e-Albania, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Чрез тази услуга ще могат да бъдат закупувани билети за музеите в Круя (Северозападна Албания), Берат (Южна Албания) и Шкодра (Северозападна Албания), за Археологическия парк "Аполония" близо до град Фиер (Югозападна Албания), както и за крепостите в Шкодра и Гирокастра (Южна Албания).

Онлайн билетите за тези туристически обекти са част от инициативите на албанското правителство за дигитализация на публичните услуги и насърчаване на културния туризъм в Албания, отбелязва АТА.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/СУ/

