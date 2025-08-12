АТА: Обектите на културното наследство на Албания отчитат значителен ръст на посетителите

Албания, с безбройните си музеи, крепости и други обекти на историческото и културното наследство, които могат да бъдат разгледани в цялата страна, се превръща във все по-важна дестинация на картата на глобалния културен туризъм според министъра на икономиката, културата и иновациите Бленди Гонджа, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Днес Гонджа подчерта значителното увеличение на посещенията на обектите на културното наследство на страната, като от януари до юли 2025 г. те са посетени от 773 542 души, с 69% повече спрямо същия период на 2023 г.

Само през юли културните обекти в цяла Албания са посрещнали 204 453 местни и чуждестранни посетители, с 56% повече на годишна база.

Водещите пет обекта по брой посещения са крепостта „Гирокастра“, археологическият парк „Бутринт“, музеят „Георги Кастриоти Скендербег“ в Круя, археологическият парк „Шкодра“ и археологическият парк „Аполония“.

Археологическите паркове са привлекли 334 911 посетители, с 93% повече спрямо 2023 г. Музеите са посрещнали над 240 000 посетители, с 38% повече, а крепостите и паметниците са посетени от над 198 000 души, което е със 78% повече в сравнение със същия период преди две години.

Властите твърдят, че тенденцията отразява нарастващия международен интерес към историческите и културни ценности на Албания.

Страната е богата на археологически и исторически обекти, датиращи от илирийски, римски, османски и по-стари периоди, включително „Бутринт“, „Аполония“, „Орик“ и „Амантия“, както и стари крепости, включително „Гирокастра“, „Лекур“ в Саранда, „Круя“, „Берат“, „Петрел“а в Тирана, „Али паша“ в Тепелене, „Розафа“ в Шкодра и др.

Сред музеите, които задължително трябва се посетят, са Музеят на иконографията „Онуфри“ и Етнографският музей в Берат, Археологическите музеи в Дуръс, Тирана, Корча, Музеят на оръжията и Етнографският музей в Гирокастра, Етнографският музей в Саранда, Националният исторически музей в Тирана, Археологическият музей в Тирана, Историческият музей в Шкодра и др.

