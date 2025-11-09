Американският президент Тръмп възнамерява да изплати на повечето граждани на САЩ "дивиденти" от по най-малко 2000 долара

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл", че правителството му ще изплати на повечето граждани на САЩ "дивиденти" от по най-малко 2000 долара, предаде ДПА.

Сумата няма да се изплаща единствено на гражданите с високи доходи, написа държавният глава, без обаче да уточни праг на дохода или срок на изплащане на въпросните суми.

Публикацията на републиканеца Тръмп идва почти седмица след победите на Демократическата партия в серия от местни и щатски избори, включително и за постовете на губернатори на щатите Ню Джърси и Вирджиния, както и за места в комисията за обществени услуги в Джорджия - щат, в който преобладават поддръжниците на Републиканската партия.

След тези избори се надигнаха критични гласове в средите на самия Тръмп, че той не обръща достатъчно внимание на своята основна избирателна маса, на която в предизборната си кампания той обеща намаляване на разходите на живот, посочва ДПА. Инфлацията в САЩ остана висока и се задържа на около 3%, което кара много хора в цялата страна да се оплакват от нарасналите цени.

В публикацията си Тръмп похвали американската икономика, заявявайки, че митата ще донесат "трилиони долари“, които скоро биха могли да се използват за старт на изплащането на огромния държавен дълг.

"Хората, които са против митата, са ГЛУПАЦИ!“, написа той. Тръмп нарече Съединените щати "най-богатата, най-уважавана страна в света“, която "почти няма инфлация и е с рекордна стойност на фондовия пазар“.

Редица малки фирми в САЩ се оплакаха от митата, а някои заведоха дело срещу тях, което започна във Върховния съд миналата седмица.

Анализатори изразиха опасения относно последиците от бума на изкуствения интелект (ИИ) като масови съкращения и по-високи цени на електроенергията. В Ню Йорк и други големи градове високите жилищни разходи също са проблем.

Преди месеци президентът Тръмп публично огласи идеята си за изплащане на помощи на американските граждани, но тогава не я осъществи, припомня агенцията.