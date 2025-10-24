Подробно търсене

САЩ разширяват използването на лицево разпознаване по границите, за да може да проследяват хората, които не са граждани на страната

Елена Инджева
Мениджърът в американската Администрация за транспортна сигурност Джейсън Лим, който отговаря за установяването на самоличността на пътници, демонстрира нова технология за разпознаване на лица на контролно-пропускателен пункт на международното летище „Търгуд Маршал“ в Балтимор-Вашингтон, САЩ 26 април 2023 г. Снимка: АП/Julia Nikhinson
Вашингтон,  
24.10.2025 19:23
 (БТА)

САЩ ще разширят използването на технологията за лицево разпознаване, за да проследяват хора, които не са граждани на страната, когато влизат и излизат от страната, според правителствен документ, публикуван днес, съобщи Ройтерс.

Мярката има за цел да се бори с превишаването на срока на визите и паспортните измами.

Нов регламент ще позволи на граничните власти в САЩ да изискват от хората, които не са граждани на страната, да бъдат снимани на летища, морски пристанища, сухопътни  и всички други гранични пунктове, като разширява обхвата на по-ранна пилотна програма.

Съгласно регламента, който ще влезе в сила на 26 декември, американските власти могат да изискват предоставянето на други биометрични данни, например отпечатъци от пръсти или ДНК.

Също така ще се позволява на граничните власти да използват лицево разпознаване за деца под 14-годишна възраст и възрастни хора над 79 години - групи, които досега бяха изключени от прилагането на лицево разпознаване.

По-строгите гранични правила отразяват значителните усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп да се бори с нелегалната имиграция, отбелязва Ройтерс.

Хора и организации, които наблюдават тази дейност, изразиха притеснение за превишаване на правомощията и навлизане в личния живот на хората, заради все по-честото използване на лицево разпознаване в летищата в САЩ, отбеляза Ройтерс.

В регламента се казва, че американската митническа и гранична служба вече използва лицево разпознаване на всички пътници, пристигнали в страната с редовни пътнически полети, но то се употребява само за отчитане на излизане от превозното средство на определени места.

Службата отчита, че през следващите три до пет години биометричната система за влизане и излизане може да бъде напълно внедрена на всички американски летища, обслужващи редовни пътнически полети.

 

/НС/

